Barbara Kurdej-Szatan w polskim show-biznesie nie jest od wczoraj i dlatego dobrze wie, jak wzbudzić swoją osobą zainteresowanie wśród internautów. Popularna aktorka chętnie publikuje na instagramowym koncie zdjęcia oraz nagrania tego, co aktualnie dzieje się w jej życiu. Niedawno poinformowała, że można ją będzie podziwiać w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zaprezentowała również najmodniejszą kreację na wiosnę 2024.

Barbara Kurdej-Szatan w najmodniejszej spódnicy sezonu

Barbara Kurdej-Szatan to jedna z lepiej ubranych polskich gwiazd. Aktorka dobrze wie, jakie są trendy i co warto nosić, by prezentować się nienagannie. Ostatnio na wielu pokazach mody królował jeans. Basia najwidoczniej zapoznała się z modowymi nowinkami i zdecydowała się na zakup najmodniejszej spódnicy sezonu.

Kurdej-Szatan w jeansowej spódnicy pojawiła się na 32. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Model aktorki był nieco dłuższy oraz dopasowany w talii. Spódnica miała również dwie kieszenie z przodu i wyglądała, jak rodem wyjęta z lat 90. Barbara dodała do niej czerwony golf oraz jeansową kurtkę.

Jeansowe spódnice hitem wiosny 2024

Jeansowe spódnice popularność zyskały w latach 90. To właśnie wtedy noszone były w wersji midi. Z kolei w latach 2000 większość dziewczyn stawiała na mini. Chociaż przez kilkanaście lat świat mody się od nich odwrócił, w 2024 roku znowu będą modne. W sezonie wiosna-lato zostaną okrzyknięte hitem sezonu.

Ogromnym atutem tego typu spódnic jest to, że można je łączyć z wieloma kolorami czy ubraniami. Dodatkowo tego typu element pasuje na różne okazje.

Gdzie kupić jeansową spódnicę? Podpowiadamy

Jeansową spódnicę można kupić w wielu różnych sieciówkach. Warto też zajrzeć do second-handów czy sklepów vintage, ponieważ tego typu modele kupimy tam w znacznie niższej cenie niż w popularnych sklepach.