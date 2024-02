Ewa Wachowicz od lat nieprzerwanie zachwyca urodą, a także barwną osobowością. Była miss, doskonale wie, co zrobić, by podkreślić swoje atuty. Zawsze perfekcyjnie ubrana, zdradziła nam, jak wygląda kupowanie przez nią ubrań i dodatków, a także jej garderoba. Okazuje się, że ma na to pewien trik, by nie pękła w szwach.

Ewa Wachowicz zdradziła trik na zachowanie porządku w szafie

Ewa Wachowicz znalazła sposób na to, by nie gromadzić w swojej szafie zbyt wielu ubrań. Okazuje się, że była modelka jeśli kupi coś nowego, zabiera się za przegląd rzeczy w garderobie i oddaje niepotrzebne jej ubranie.

"Nie ukrywam, że już zaczęłam wietrzyć swoją szafę. Ja od pewnego czasu zrobiłam sobie takie przyrzeczenie sama dla siebie, że jeśli kupuję buty, spódnicę, sukienkę lub cokolwiek chce włożyć do tej szafy, to ja z tej szafy to samo wyciągam. Jeśli mi się udaje to nawet i dwie rzeczy i rozdaję" - zdradziła Wachowicz w rozmowie z Dziennik.pl.

W dalszej części rozmowy Wachowicz wyznała, że wiosną będzie stawiać na prostotę. Ważne są w jej szafie jednak kolory. Chętnie wybiera mocne odcienie takie jak żółty, zielony czy różowy.

"Generalnie lubię bardzo proste rzeczy, sprawdza mi się prostota, ale w kolorach. Wiosna ma coś takiego w sobie, że kolory bardzo mnie urzekają - żółte, trawiaste, cytrynowe, czy nawet różowe" - powiedziała Ewa Wachowicz w rozmowie z Dziennik.pl

Stylizacje Ewy Wachowicz na przestrzeni lat

Trzeba przyznać, że Ewa Wachowicz to kobieta z klasą. Już jako młoda dziewczyna prezentowała klasyczny i elegancki styl. 53-latka również i teraz chętnie sięga po klasyczne ubrania. Jej stylizacje głównie bazują na prostych jeansach oraz różnokolorowych koszulach czy kobiecych sukienkach. Na co dzień gwiazda chętnie wybiera luźne swetry w pastelowych kolorach i łączy je z dopasowanymi cygaretkami.