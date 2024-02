Prezydent Andrzej Duda wraz z ukochaną żoną w niedzielny wieczór przyleciał do Kenii. Jest to początek jego podróży po wschodniej Afryce. Głowa państwa ma promować polski biznes oraz rozmawiać o sytuacji politycznej na świecie. Okazuje się jednak, że to nie on wzbudza największe emocje, a jego żona oraz jej stylizacje. Niedawno znowu wywołała poruszenie w mediach.

Agata Kornhauser-Duda poleciała do Afryki

Nie od dziś stylizacje Agaty Kornahauser-Dudy są tak szeroko komentowane w mediach. Zdarza się, że zaliczy ona modową wpadkę, jednak często ubiera się poprawnie. W Afryce wyraźnie widać, że stawia na odważniejsze kolory i wzory.

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła niedawno prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów Hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Kabuga w Rwandzie. Żona Prezydenta została powitana przez Przełożoną Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Kabuga Siostrę Maria Piątek.

Państwo dzielą się swoimi umiejętnościami i swoją miłością do Pacjentów. Bardzo się z tego cieszę, gdyż jest to wielkie dzieło. Jestem dumna jako Polka, że to hospicjum założyły właśnie Siostry z Polski – powiedziała podczas spotkania Agata Kornhauser–Duda.

Agata Kornhauser-Duda w niebieskiej sukience

Podczas wizyty w placówce nie zabrakło także rozmów z dziećmi. Pierwsza Dama pytała najmłodszych o to, czy lubią uczęszczać do szkoły i czego najchętniej się uczą.

51-latka na to ważne spotkanie wybrała sukienkę midi, która utrzymana była w niebieskiej kolorystyce. Do tego elementu garderoby dodała turkusowe szpilki oraz szeroki pasek, który podkreślał talię.

Agata Kornhauser-Duda nie zapomniała też o odpowiednich dodatkach. Na jej palcach można był dostrzec masę pierścionków z kolorowymi kamieniami. Na uszach z kolei widoczne były niewielkie kolczyki w niebieskim kolorze.