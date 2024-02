Agata Kornhauser-Duda jeszcze w zeszłym tygodniu towarzyszyła Andrzejowi Dudzie podczas podróży po Afryce. Pierwsza dama zaprezentowała tam kilka modnych stylizacji, o których pisaliśmy na bieżąco. Po powrocie do Polski na Kornhauser-Dudę czekało kolejne spotkanie. Tym razem z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich. Sprawdźcie, jak Agata ubrała się na to wydarzenie.

Agata Kornhauser-Duda już jest w Polsce

Stylizacje Agaty Kornahauser-Dudy są chętnie komentowane w mediach. Trzeba przyznać, że 51-latce zdarza się zaliczyć wpadki, jeśli chodzi o ubiór, jednak obecnie są one znacznie rzadsze niż kiedyś. W Afryce żona Andrzeja Dudy prezentowała modne stylizacje, do których nie można się było przyczepić. Po powrocie do Polski Agata Duda na spotkanie z przedstawicielami Koła Gospodyń Wiejskich "ZaMożne" również postawiła na modny zestaw.

"W członkach KGW najbardziej cenię tę nieprzerwaną chęć do aktywizacji. Mimo codziennych obowiązków i zawodowych zobowiązań znajdują Państwo czas na spełnianie swoich marzeń, udział w dodatkowych inicjatywach oraz spotkania z innymi" - mówiła podczas spotkania małżonka prezydenta.

Agata Kornhauser-Duda w modnym zestawie idealnym na wiosnę

Agata Kornahauser-Duda podczas spotkania ubrana była w beżowy żakiet oraz czarne, dopasowane spodnie. Trzeba przyznać, że jasna, dłuższa marynarka wyglądała na niej rewelacyjnie. Wiosną 2024 model tego typu będzie prawdziwym hitem. Pod żakiet Agata założyła luźną koszulę, która przy dekolcie miała sporą kokardę.

Prezydentowa w makijażu postawiła na minimalizm. Odrobina podkładu oraz pudru, tusz do rzęs oraz pomadka w jasnoróżowym kolorze to wszystkie kosmetyki, których użyła tego dnia.