Para prezydencka odwiedziła Afrykę po 61 latach od nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy tymi krajami. Można więc uznać, że jest to historyczny moment. Agata Kornhauser-Duda zadbała więc o to, by jej stylizacje były szeroko komentowane w mediach.

"W planach wizyty w Afryce Wschodniej planowane są również rozmowy z Prezydentami Rwandy i Tanzanii, fora gospodarcze z udziałem polskiego biznesu, podpisanie szeregu umów bilateralnych, spotkania z przedstawicielami Polonii, a także zwiedzanie wielkich inwestycji m.in huty cyny w Kigali, największej tego typu inwestycji polskiego kapitału w Afryce" - czytamy na stronie prezydent.pl.

Agata Kornhauser-Duda w kolorowych stylizacjach odwiedza Afrykę

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda parę dni temu zostali powitani na lotnisku przez kenijskiego ministra ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Simona Chelogui. Pierwsza dama na ten dzień wybrała różowy garnitur, który składał się z szerokich spodni oraz taliowanej paskiem marynarki. Całość wyglądała bardzo efektownie.

Następnego dnia Agata Kornhauser-Duda wybrała białą kreację. Ołówkowa sukienka z opadającą na ramiona pelerynką sprawdziła się znakomicie i przyciągała uwagę czystością linii.

Agata Kornhauser-Duda w zielonej kreacji przemierza Afrykę

Na najnowszych zdjęciach udostępnionych na oficjalnej stronie prezydent.pl można zobaczyć Agatę Kornhauser-Dudę w zielonej sukience pokrytej czarnym printem. Trzeba przyznać, że ta stylizacja zwraca uwagę już z daleka.

Pierwsza dama zadbała również o dodatki. Na tę okoliczność wybrała czarny pasek oraz niewielką torebkę w tym samym odcieniu. Jeżeli zaś chodzi o obuwie, żona Andrzeja Dudy zdecydowała się na eleganckie czółenka.