Janina Goss to wieloletnia przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego oraz zaufana współpracowniczka Prawa i Sprawiedliwości. Prawniczka od stycznia zeszłego roku zasiadała w radzie nadzorczej Orlenu. W grudniu 2023 roku została jednak odwołana i jej stanowisko przejął Borys Budka. W styczniu 2024 roku 81-latka straciła miejsce w składzie rady nadzorczej PGE.

Reklama

Janina Goss ma zegarek za 160 tysięcy złotych

Janina Goss na początku stycznia 2024 roku pojawiła się na konferencji prasowej byłego już prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Wtedy dziennikarze "Faktu" ustalili, że kobieta na ręku miała wtedy bardzo drogi zegarek marki Patek Philippe Gondolo. Trzeba przyznać, że to model dla prawdziwych bogaczy. Elegancki dodatek kosztował ponad 160 tysięcy złotych.

Reklama

Janina Goss przyłapana na mieście z drogą torebką

Okazuje się, że to niejedyny drogi element, który kobieta ma w swojej szafie. Parę miesięcy temu Janina została sfotografowana z torebką, która również nie należy do najtańszych. Dziennikarze portalu kobieta.gazeta.pl podają, że za ten dziwaczny gadżet w kształcie piłki do kosza trzeba zapłacić w sklepie vintage około 16 tysięcy złotych. To oznacza, że gadżet w sklepach marki Autre Marque był jeszcze droższy.

Prawniczka poza dodatkami stawia na dość skromne elementy stylizacji. Kiedy fotoreporterzy przyłapali ją na ulicy z drogą torebką, kobieta miała na sobie sweter, sukienkę oraz sandały - wszystkie elementy utrzymane w beżowej kolorystyce.