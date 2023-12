Torebki wykonane z materiału podobnego do tego, z jakiego szyje się kurtki, to najnowszy trend. Mają różnorodne kolory i tekstury. Są wygodne, praktyczne, a do tego nadadzą każdej stylizacji niepowtarzalnego charakteru.

Królują torebki wykonane z materiału przypominającego ortalion, koniecznie z finezyjnymi przeszyciami, a także ze skóry, baranka i sztruksu. Nie zawsze są miękkie. Czasami sprawiają tylko takie wrażenie, więc nawet jeśli nie lubisz miękkich torebek, znajdziesz coś dla siebie wśród modnych modeli. Zobacz, jakie modele królują na wybiegach i poszukaj podobnych w popularnych sieciówkach. Reklama Małe pikowane torebki ze skóry można założyć nawet do kreacji sylwestrowej. Zwłaszcza jeśli są w złotym, srebrnym, czarnym albo metalicznym kolorze. A już na pewno pasują, jeśli do tego są od Versace. W stylizacjach dziennych sprawdzi się także modny format XXL. Reklama Futrzane i kożuszkowe torby w mniejszych gabarytach niż David Koma proponuje marka Boyy. Modne są także torebki z przeszyciami na łańcuszkach, obrębione barankiem, z wełny czy w wężową skórkę. Dalszy ciąg materiału pod wideo Powiązane Ciepłe i wygodne buty na ten sezon. Zobacz, jaki model jest nadal trendy

Fedora, western czy klasyka? Zobacz, jakie modele kapeluszy noszą gwiazdy