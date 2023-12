Kurtko-płaszcze, uszyte z materiału przypominającego pikowaną kołdrę, to must have tego sezonu. Od lat 80. stopniowo były coraz dłuższe, aż w tym sezonie nosi się je… w wersji do kostek! A co najmniej długości za kolano. Kurtki pasują do modnych w tym sezonie spodni wide leg czy cargo i adidasów czy mukluków. W wersji elegantszej, do spodni w kant, dzianinowej midi lub plisowanej mini i długich kozaków. Noszone są też do joggerów czy legginsów. Tak długie kurtki zapewnią wygodę, ciepło, a do tego są modne.

