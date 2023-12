Agata Kornhauser-Duda nie od dziś wywołuje ogromne kontrowersje swoimi charakterystycznymi stylizacjami. Zdarzało się, że Pierwsza Dama zaliczyła kilka dość poważnych wpadek modowych.

Żona prezydenta RP znana jest z tego, iż chętnie stawia na mocne kolory w swoich outfitach. Niedawno podczas ważnego wystąpienia pojawiła się w purpurowej marynarce, do której dobrała koszulę z wielką kokardą.

Agata Kornhauser-Duda udostępniła nowe nagranie na Instagramie

Na instagramowym koncie Pierwszej Damy pojawiło się niedawno nagranie z jej wystąpienia. Duda gratulowała w nim laureatom oraz uczestnikom 21. edycji konkursu "Człowiek bez barier". 51-latka na filmiku pojawiła się w niebanalnej stylizacji.

"Dołączają Państwo do grona osób z nieprzeciętną aktywnością i wolą działania dla dobra bliższego i dalszego środowiska. Państwa przykład może być inspiracją dla innych i dowodem na to, że realizowanie marzeń i ambicji prowadzi prostą drogą do rozwoju zarówno osobistego, jak też zawodowego i społecznego. Tę postawę cenimy u Państwa najbardziej i jesteśmy za nią dogłębnie wdzięczni" - można było przeczytać na instagramowym koncie Agaty Dudy.

Agata Kornhauser-Duda w purpurowej stylizacji

Agata Kornhauser-Duda podczas krótkiego wystąpienia zaprezentowała się w marynarce oraz bluzce w podobnym kolorze. Pierwsza Dama do stylizacji dobrała złote kolczyki oraz pierścionki. Trzeba przyznać, że kolor zestawu pasował do jej urody, a całość wyglądała schludnie i elegancko.