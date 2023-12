Białe spodnie to dobra podstawa zarówno do stylizacji na co dzień, jak i na wieczór. Modne są zwłaszcza dżinsy i spodnie w kant, a także modele z wysokim stanem oraz w stylu oversize, mom fit, cargo, baggy i wszelkie fasony wide leg. Za to rurki i biodrówki wędrują na dno szafy. Jeśli wolisz spodnie z węższą nogawką, to wybierz krój cropped.

Białe spodnie budzą obawy, bo łatwo się brudzą. Ale takie spodnie kojarzone są z niewymuszoną elegancją i mogą stanowić podstawę do wielu stylizacji. W sezonie zimowym białe spodnie sprawdzają się w stylizacjach z luźnym golfem, jak i dopasowaną marynarką lub na odwrót - dopasowany golf i overizowa marynarka. Królują zestawy w duchu total look. Białe spodnie łączone są z białymi, beżowymi i kremowymi ubraniami. Przełamywane są neutralną czernią, szarością lub brązem. W wersjach na co dzień noszone są z adidasami, a wyjściowo - z kozakami czy mokasynami. Stylizację uzupełniają torebki - białe, złote czy na złotym łańcuszku. Reklama Marka Tove proponuje zestawiać białe spodnie z dopasowanym, waniliowym golfem i dopasowaną, czarną marynarką. Trwa ładowanie wpisu Instagram Marka Bally proponuje białe spodnie zestawić z czarnymi mokasynami, czarną torebką z wężową skórką i brązowym barankiem. Reklama Marka Mithridate proponuje do białych spodni cargo, luźną długą koszulę, luźną białą marynarkę i białe sztuczne futerko. Monochromatyczność zestawu przełamują czarne buty i szeroki, czarny choker. Influencerka Emilia Chojnacka (@rosaellee na Instagram.com) jest fanką jasnych ubrań. W jej stylizacjach nie brakuje propozycji zestawienia ich zarówno z beżowymi, jak i ciemnymi ubraniami. "Nie polecam Wam łączyć wielu zupełnie różnych odcieni jednocześnie, ale dwa-trzy wyglądają w porządku. Na przykładzie tej stylizacji wybrałam:

👉🏼 chłodniejszy odcień bluzki i torebki, ale te dwie rzeczy mają niemal identyczny kolor,

👉🏼 cieplejszy odcień płaszcza i butów, ale jak wyżej - są one w zbliżonej do siebie kolorystyce.

Dzięki temu całość wygląda harmonijnie i spójnie" - napisała o swojej stylizacji na Instagramie

Długi kardigan? Noś go tylko po domu!

Długie buty to hit tej jesieni. Zobacz, jakie modele wybrać