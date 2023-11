Budowanie stroju na cebulkę zaczynamy od bazy. Powinna ona być wykonana z materiałów naturalnych i dopasowana do ciała. Ma sprawić, że nie będziemy się tak pocić. Na górze może być to T-shirt, bluzka czy golf. Na dole będą to ciepłe rajstopy czy legginsy. Najbliżej ciała będzie bielizna, i najlepiej na mroźne dni wybrać tę termiczną. Kolejna warstwa ma zapewnić termoizolację, a wierzchnia ochronić od deszczu czy śniegu. Oczywiście ubrania komponujemy od długich do krótkich, i od cieńszych do grubszych, i od dopasowanych do luźniejszych. Środkową warstwą mogą tworzyć dżinsy czy ciepłe spódnice midi, ale mogą być krótsze. A na górze kardigany, kamizelki, bluzy. Zaś w warstwie ostatniej płaszcze czy kurtki z zarzuconymi szalami, ponczami.

Ubrania powinny do siebie harmonijnie pasować, ale możemy to osiągnąć dzięki zestawieniu podobnych kolorów np. stonowanych czy neutralnych albo stosując także kontrasty. Możemy sięgnąć też po total look i zestawić ubrania w podobnej gamie kolorystycznej, ale różniące się intensywnością barwy. Świetnie wyglądają też ubrania w kolorach, które są ze sobą spokrewnione np. czerwony, żółty, pomarańczowy i ciepły brąz.

Budując warstwową stylizację, warto eksperymentować ze wzorami i fakturami. Ubranie z ciekawym wzorem czy fakturą sprawia, że całość wygląda szykowniej. Popatrz na poniższe przykłady.