Krótka plisowana spódnica była modna w latach 90. Później uważano ją za zbyt infantylną. Nadal kochały ją gwiazdy pop i… Azjatki. Koleżanki z drugiego kontynentu od lat wykorzystują taką spódnicę w swoich stylizacjach preppy. Nie bez znaczenia jest fakt, że ten typ spódnicy jest też częścią powszechnych w Azji mundurków szkolnych. Tamtejsze fashionistki zestawiają ją z ubraniami w stylu casual. Spódniczka dodaje całości luzu. Przywodzi na myśl uczennicę, a w komplecie z resztą ubrań, stylizacje nabierają pazura. W tym sezonie trendsetterki z Francji czy Włoch także postanowiły dać szansę mini z zakładkami. Efektem są nowe pomysły na stylizacje z plisowaną mini. Okazały się tak gustowne, że mini z zakładkami stała się must have tego sezonu. Zobacz, jak modnie ją nosić, by wyglądać nonszalancko, ale nadal ze smakiem. Taka spódnica jest idealna na randkę czy wypad do kawiarni z przyjaciółkami.

Reklama

Gwiazdy k-popu i ich fanki noszą spódniczki do podkolanówek i tenisówek. Czasami w stylizacjach pojawia się długi płaszcz, bluza czy bezrękawnik. W elegantszych wersjach jest to krótka marynarka czy koronkowa bluzka.

Włoszki czy Francuzki postawiły na ciemne kolory: czernie, głębokie zielenie, granaty i burgundy. Z jaśniejszych kolorów na topie jest szary. A także wzór w pepitkę. Klasy dodają rajstopy zamiast podkolanówek i półbuty.

Reklama

Francuska trendsetterka Elisa Levallois zestawia szarą mini z plisami z luźnym, szarym swetrem i granatowym kardiganem ze złotymi guzikami. Do tego sportowe obuwie i mała brązowa torebka, będą kropką nad "i" całej stylizacji.