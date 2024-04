Buty ręcznie robione w Polsce

Niedaleko Warszawy, w małym miasteczku od ponad 40 lat prężnie funkcjonuje mała, tradycyjna firma obuwnicza. Tutaj czas się zatrzymał. Wciąż zamiast maszyn pracują ludzie. W dalszym ciągu praktycznie cały proces tworzenia buta wykonuje człowiek – od projektu konkretnego modelu, zmian detali, szycia cholew, po precyzyjne składanie buta w całość i pakowanie do pudełka. Znaleźliśmy miejsce, które wydawałoby się, że już nie istnieje. Sprawdziliśmy jak tradycyjnie krok po kroku powstaje but w małej firmie pana Jacka. Jesteście ciekawi?

Tradycyjna produkcja obuwia krok po kroku

Tradycyjna produkcja obuwia, gdzie główną rolę odgrywa człowiek i siła jego rąk, wygląda następująco:

Projektowanie modelu buta

Wykrawanie cholewek

Uszycie cholewek

Przygotowanie podpodeszwy do kopyta (tzw. formy)

Przybicie podpodeszwy do kopyta

Naciągnięcie cholewki na kopyto (zaćwiekowanie ręczne przy pomocy gwoździ i kleju)

Czyszczenie cholewki przy pomocy noża i szlifierki (tzw. drasarki szewskiej)

Przyklejenie spodu

Malowanie spodu i przygotowanej cholewy klejem

Kilka minut aktywowania (nagrzewania) spodu i cholewki

Przyklejanie spodu i cholewki

Przymocowanie spodu za pomocą prasy szewskiej

Wyciągnięcie kopyta ze środka buta

Wykończenie obuwia (czyszczenie, malowanie)

Kontrola jakości

Pakowanie do pudełek

Produkcja obuwia w Polsce - ręce ważniejsze od maszyny

Zadaliśmy pytanie pomysłodawcy i właścicielowi firmy Liliana Szewstwo Konfekcyjne, dlaczego nigdy nie zdecydował się na robotyzację procesu produkcji obuwia.

- Nigdy nie wierzyłem w to, że maszyna jest w stanie zastąpić precyzję, która tkwi w ludzkiej dłoni. But w rękach szewca jest na właściwym miejscu. Tutaj może być dopieszczony pod każdym kątem. Człowiek widzi, gdzie trzeba naciągnąć mocniej, gdzie trochę poluzować, a gdzie coś rozebrać i naprawić. Lubię panować nad każdym momentem tworzenia, nie tylko w przypadku butów. Na przykład, kiedy mogę zatrudnić firmę, która zrobi mi półki albo postawi altanę na działce, rezygnuję. Projektuję i buduję sam. Czasami mógłbym pójść na łatwiznę i zlecić to fachowcom. Pewnie wszyscy byliby zadowoleni – miałbym więcej czasu na odpoczynek i dla rodziny. Nie wiem tylko, co ze mną. Czy ja byłbym usatysfakcjonowany? Wątpię. Właśnie ten etap tworzenia wciąga mnie i cieszy najbardziej. Muszę mieć wpływ na to, jak dana rzecz będzie wyglądała w efekcie końcowym. Nie mógłbym go ominąć. Tak samo jest z butami. – opowiada pan Jacek Dziubiela, który założył swoją firmę w wieku 23 lat. Pierwsze buty sprzedawał w małych sklepikach w Warszawie, a dziś główny kanał sprzedaży butów to sklep internetowy www.espadryle.pl.

Powyższe słowa to przykład zaangażowania w proces twórczy. Pokazują, że biznes może być czymś więcej niż tylko maszynką do zarabiania pieniędzy. Jeśli pomysł połączymy z misją, umiejętnościami i wytrwałością, efekt pracy będzie wysokowartościowy, a klient z pewnością to wyczuje.

Dlaczego buty ręcznie robione są cenione?

Tradycja rzemiosła jest niezwykle ceniona i choć w dzisiejszych czasach mamy ogromny wybór różnego rodzaju obuwia, są osoby, które nie zamieniłyby butów od szewca na żadne inne. Co przemawia za butami ręcznie robionymi?

Przede wszystkim, często są one robione na zamówienie. Klient może zdecydować np. o konkretnym modelu, materiale czy kolorze.

Rzemieślnicy stawiają głównie na komfort użytkowania, co często jest największym minusem butów masowej produkcji.

Małe firmy zwykle wracają do modeli, które cieszą się popularnością. Łatwo więc otrzymać swoje ulubione buty sprzed lat.

Kontakt z osobami uczestniczącymi w produkcji butów na mniejszą skalę jest zdecydowanie łatwiejszy. Opinie i wskazówki klientów często brane są pod uwagę w planach produkcyjnych.

Dużą rzeszę klientów rzemieślników stanowią osoby z problemami. To osoby mające np. różne długości stóp, szersze podbicie, problemy z piętami. Dla takich klientów miejsca produkujące buty w sposób tradycyjny są nierzadko jedynym wyjściem.

Co więcej, praca ludzkich rąk jest zawsze bardziej ceniona niż praca maszyny. Nosząc buty ręcznie robione, cieszy sam ten fakt. Żadna para nie będzie nigdy identyczna.

Dodatkowo coraz częściej dla kupujących ważny jest kraj pochodzenia obuwia. Jeśli produkt pochodzi z Polski, jest to niekwestionowany atut. Trend wspierania polskich małych firm, szczególnie z wieloletnim doświadczeniem wpływa pozytywnie na polską gospodarkę.

Jakie buty są produkowane ręcznie?

Ręcznie można tworzyć niemalże każdego rodzaju buty. W małej firmie pana Jacka w województwie mazowieckim na przestrzeni 40 lat powstawały takie buty jak:

espadryle

spotykanki

saszki

kozaki

muszkieterki

botki

baleriny

sztyblety

Firma ta słynie z espadryli, które wykonuje od początku swojej działalności. Z nich są również najbardziej dumni. To hit sezonów letnich i ultranaturalne obuwie damskie – materiał to 98% bawełna, koturn jest drewniany, a warkocze ręcznie plecione ze sznurka lniano-jutowego. Polki cenią je za wygodę, uniwersalny styl i ekologiczne materiały.

Podsumowanie

W Polsce wciąż produkowane są buty w sposób tradycyjny. Po latach napływu ogromnej liczby obuwia masowej, maszynowej produkcji Polacy zaczynają wracać do rzemiosła. Stawiają na wysoką jakość oraz unikalność produktów.