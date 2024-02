Bella Hadid od lat inspiruje tysiące dziewczyn z całego świata. Jej modne stylizacje to głównie połączenie aktualnych trendów z tymi vintage. Modelka w ostatnim czasie zakochała się chyba w ubraniach i dodatkach wyglądających jak prosto z westernu. Trzeba przyznać, że doskonale radzi sobie z ich łączeniem w codziennych lookach. Niedawno zaprezentowała buty, które już niedługo w swojej szafie będzie chciała mieć każda fashionistka.

Bella Hadid w najmodniejszych butach na wiosnę 2024

Bella Hadid opublikowała na swoim instagramowym koncie post, który zachwycił jej fanki. Na zdjęciu 27-latka miała na sobie luźną koszulę, pomarańczowy dopasowany top oraz ciemne jeansy o kroju flare. Największą uwagę zwracają jednak buty modelki. Gwiazda ma na sobie kowbojki, które w nadchodzącym sezonie będą niekwestionowanym hitem.

Kowbojki na wiosnę 2024 - podpowiadamy z czym nosić

Kowbojki modne już były kilka sezonów temu. Tej wiosny znowu do nas wracają. Te modne buty można założyć praktycznie do wszystkiego. Jeśli wybierzemy je w klasycznym czarnym kolorze, będą pasować do jeansów i topów, z kolei jeśli będziemy chcieli wystylizować je bardziej elegancko, warto do tych butów dodać satynowe sukienki mini i luźne marynarki.

Gdzie kupić kowbojki? Podpowiadamy

Już niedługo większość sieciówek w swojej ofercie będzie mieć masę różnego rodzaju kowbojek. Kolorowe modele lub te w stosowanych odcieniach będą kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Podczas zakupów warto też zwrócić uwagę na to, z czego wykonane zostały buty. Niektóre modele przygotowane zostały ze skóry naturalnej, a inne ze sztucznej. Warto dobrać takie, które będą dla nas najbardziej odpowiednie.