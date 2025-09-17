Podstawą diety dziecka powinny być świeże warzywa i owoce. Warto sięgać po jabłka, marchew, paprykę, kiszoną kapustę czy cytrusy – są bogate w witaminę C, która wspiera układ odpornościowy.

Produkty bogate w cynk i żelazo

Cynk znajdziemy m.in. w pestkach dyni, jajkach, orzechach i pełnoziarnistym pieczywie. Żelazo natomiast obecne jest w mięsie, roślinach strączkowych i zielonych warzywach liściastych. Te dwa minerały mają ogromne znaczenie w walce z infekcjami.

Kiszonki i naturalne probiotyki

Jogurt naturalny, kefir czy kiszonki to źródło dobrych bakterii, które wspierają mikroflorę jelitową – a jelita są kluczowym elementem odporności. Warto podawać dzieciom niewielkie porcje kiszonej marchewki czy ogórków.

Zdrowe przekąski zamiast słodyczy

Zamiast batoników i cukierków lepiej podać dziecku garść suszonych owoców, orzechy czy domowe batoniki owsiane. Nadmiar cukru obniża odporność, dlatego warto go ograniczać.