Składniki, które musisz przygotować

Do przygotowania tradycyjnego barszczu ukraińskiego potrzebujesz:

  • 2 litry bulionu (najlepiej drobiowego lub wołowego),
  • 3 średnie buraki,
  • 2 ziemniaki,
  • 2 marchewki,
  • 1 pietruszka,
  • kawałek selera,
  • 1 cebula,
  • 2–3 liście kapusty białej,
  • puszka czerwonej fasoli,
  • 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
  • 2 łyżki soku z cytryny lub octu,
  • ząbek czosnku,
  • łyżka masła,
  • sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie.
Sekret idealnego bulionu

Najlepszy barszcz zaczyna się od dobrego bulionu. Warto ugotować go na kawałku mięsa z kością – wtedy zupa będzie bardziej aromatyczna i sycąca. Do bulionu dodaj cebulę, marchew, seler i przyprawy. Gotuj na wolnym ogniu przez minimum godzinę.

Warzywa – podstawa smaku

Buraki obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Podsmaż je na maśle, dodaj koncentrat pomidorowy i sok z cytryny – dzięki temu zupa zachowa piękny kolor i lekko kwaskowy smak. Ziemniaki pokrój w kostkę, marchew i pietruszkę w plastry, kapustę poszatkuj. Wszystkie warzywa dodaj do bulionu i gotuj około 20 minut.

Na koniec dodaj fasolę z puszki oraz podsmażone buraki. Dopraw solą, pieprzem i przeciśniętym czosnkiem.

Jak podać barszcz ukraiński?

Barszcz najlepiej smakuje podany ze świeżym koperkiem i kleksem kwaśnej śmietany. Świetnym dodatkiem są też grzanki czosnkowe lub kromka ciemnego chleba.