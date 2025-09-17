Składniki, które musisz przygotować
Do przygotowania tradycyjnego barszczu ukraińskiego potrzebujesz:
- 2 litry bulionu (najlepiej drobiowego lub wołowego),
- 3 średnie buraki,
- 2 ziemniaki,
- 2 marchewki,
- 1 pietruszka,
- kawałek selera,
- 1 cebula,
- 2–3 liście kapusty białej,
- puszka czerwonej fasoli,
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
- 2 łyżki soku z cytryny lub octu,
- ząbek czosnku,
- łyżka masła,
- sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie.
Sekret idealnego bulionu
Najlepszy barszcz zaczyna się od dobrego bulionu. Warto ugotować go na kawałku mięsa z kością – wtedy zupa będzie bardziej aromatyczna i sycąca. Do bulionu dodaj cebulę, marchew, seler i przyprawy. Gotuj na wolnym ogniu przez minimum godzinę.
Warzywa – podstawa smaku
Buraki obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Podsmaż je na maśle, dodaj koncentrat pomidorowy i sok z cytryny – dzięki temu zupa zachowa piękny kolor i lekko kwaskowy smak. Ziemniaki pokrój w kostkę, marchew i pietruszkę w plastry, kapustę poszatkuj. Wszystkie warzywa dodaj do bulionu i gotuj około 20 minut.
Na koniec dodaj fasolę z puszki oraz podsmażone buraki. Dopraw solą, pieprzem i przeciśniętym czosnkiem.
Jak podać barszcz ukraiński?
Barszcz najlepiej smakuje podany ze świeżym koperkiem i kleksem kwaśnej śmietany. Świetnym dodatkiem są też grzanki czosnkowe lub kromka ciemnego chleba.
