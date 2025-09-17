Składniki, które musisz przygotować

Do przygotowania tradycyjnego barszczu ukraińskiego potrzebujesz:

2 litry bulionu (najlepiej drobiowego lub wołowego),

3 średnie buraki ,

, 2 ziemniaki,

2 marchewki,

1 pietruszka,

kawałek selera,

1 cebula,

2–3 liście kapusty białej,

puszka czerwonej fasoli,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

2 łyżki soku z cytryny lub octu,

ząbek czosnku,

łyżka masła,

sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie.

Sekret idealnego bulionu

Najlepszy barszcz zaczyna się od dobrego bulionu. Warto ugotować go na kawałku mięsa z kością – wtedy zupa będzie bardziej aromatyczna i sycąca. Do bulionu dodaj cebulę, marchew, seler i przyprawy. Gotuj na wolnym ogniu przez minimum godzinę.

Warzywa – podstawa smaku

Buraki obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Podsmaż je na maśle, dodaj koncentrat pomidorowy i sok z cytryny – dzięki temu zupa zachowa piękny kolor i lekko kwaskowy smak. Ziemniaki pokrój w kostkę, marchew i pietruszkę w plastry, kapustę poszatkuj. Wszystkie warzywa dodaj do bulionu i gotuj około 20 minut.

Na koniec dodaj fasolę z puszki oraz podsmażone buraki. Dopraw solą, pieprzem i przeciśniętym czosnkiem.

Jak podać barszcz ukraiński?

Barszcz najlepiej smakuje podany ze świeżym koperkiem i kleksem kwaśnej śmietany. Świetnym dodatkiem są też grzanki czosnkowe lub kromka ciemnego chleba.