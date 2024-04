To wiemy wszyscy - mycie zębów pastą z fluorem jest zalecane co najmniej dwa razy dziennie. Co robimy źle? Po umyciu zębów zwykle płuczemy usta wodą. Warto zmienić ten nawyk i po prostu wypluć pastę, bez spłukiwania. To pozwoli fluorowi pozostać na zębach i zapewni nam dodatkową ochronę przed próchnicą.