Maria Dębska od kilku lat uchodzi za jedną z lepszych aktorek młodego pokolenia. Na swoim koncie ma już role w takich filmach jak "Bo we mnie jest seks", w którym wcieliła się w postać Kaliny Jędrusik. W ubiegłe lato można ją było oglądać z kolei w produkcji "Pan Samochodzik i Templariusze".

Kilka tygodni temu na platformie Canal+ pojawił się serial "Kiedy ślub?" gdzie gra Wandę. Partneruje jej równie zdolny i rozchwytywany aktor, czyli Eryk Klum jr. Marię Dębską można oglądać również na deskach teatrów.

Maria Dębska na wakacjach pozuje w kostiumie kąpielowym

Najwyraźniej po tak intensywnym czasie spędzonym zarówno na planach filmowych, jak i teatralnych scenach aktorka postanowiła wybrać się na wakacje. Miejscem jej odpoczynku okazała się słoneczna destynacja z plażą, morzem i palmami. Na zdjęciu, które Maria Dębska zamieściła w sieci pozuje w czarnym stroju kąpielowym. Uwagę przyciąga biżuteria na dłoniach i szyi aktorki oraz głęboki dekolt kostiumu.

"A girl should be two things: who and what she wants." - C. Chanel - napisała pod fotografią Maria Dębska.

Internauci zachwycają się Marią Dębską

Przy okazji aktorka złożyła życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Z okazji Dnia Kobiet, który już za chwilę, zróbcie coś same dla siebie. Już dziś wymyślcie co. Nawet małego coś. No weźcie. - dodała.

Przy okazji zareklamowała także markę biżuterii, z którą współpracuje.

Obserwatorzy profilu Marii Dębskiej nie szczędzili komentarzy pod zamieszczonym przez nią zdjęciem. Takich zachwytów nad jej wyglądem aktorka raczej się nie spodziewała.

Venus, cudowny poranny ptak skąpany jedwabistym słońcem; Śliczna; Najwyraźniej udaje ci się być kim i kim chcesz być! - pisali zachwyceni.