Iga Świątek właśnie rozpoczęła współpracę z Lancôme. Rola ambasadorki tej marki za każdym razem przypada niezwykłym postaciom, które podzielają wartości marki i wcielają je w życie, inspirując kolejne pokolenia kobiet.

- Jako nastolatka dostałam w prezencie zapach Idôle od Lancôme i od tamtej pory miałam duży sentyment do tej marki. Od dłuższego czasu chciałam współpracować z marką beauty, aby mieć więcej okazji do celebrowania swojej kobiecości, bawienia się swoim stylem, założenia czegoś innego niż sportowe ubrania. Znalezienie się w gronie ambasadorek Lancôme obok takich kobiet jak Zendaya czy Julia Roberts brzmi jak spełnienie marzeń tej nastolatki, którą niedawno byłam. Ale cieszę się też, że jestem pierwszą przedstawicielką świata sportu w tym gronie i że razem z Lancôme rozwijać będziemy program CSR wspierający kobiety na rynku pracy, bo to pokazuje, że mamy wspólne cele i wartości– powiedziała o współpracy z Lancôme Iga Świątek.

Iga Świątek będzie wspierać specjalny projekt. Jaki?

- Niezmiernie się cieszę się, że możemy współpracować z Igą, która nie tylko podziela wartości Lancôme, ale także reprezentuje głos młodego pokolenia. Dzięki tej współpracy chcemy inspirować i wspierać kobiety, aby akceptowały swoją indywidualność, wierzyły w swoje możliwości i pewne siebie realizowały swoje marzenia. Jako fan tenisa, jestem dodatkowo podekscytowany współpracą pomiędzy Lancôme i Igą Świątek, ponieważ łączy ona świat piękna i sportu w wyjątkowy i inspirujący sposób. Wspólnie będziemy celebrować różnorodność, redefiniować kobiecość i tworzyć przyszłość, w której każda kobieta może napisać własną historię – powiedział Valéry Gaucherand, prezes L'Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Utalentowana tenisistka wielokrotnie dała wyraz temu, że sytuacja kobiet nie tylko w sporcie, ale i w innych wymiarach, jest dla niej niezwykle ważna. Teraz swój głos Iga będzie wykorzystywać angażując się w Write Your Future – globalny projekt społeczny Lancôme, którego celem jest walka z nierównościami poprzez edukację.

Program realizowany jest w ponad 25. krajach we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W 2024 roku wystartuje także w Polsce, pod hasłem "Bądź autorką swojej przyszłości". Będzie skierowany przede wszystkim do młodych kobiet na wczesnych etapach kariery, a jego celem będzie zmniejszanie luki w możliwościach w dostępie do rynku pracy.