Kawa z imbirem może wpływać na uczucie większej ilości energii, lepsze samopoczucie i mniejszą ochotę na podjadanie. Ta niewielka zmiana jest w stanie spowodować odczuwalną różnicę.

Kawa z imbirem – nie tylko smak, ale i działanie

Połączenie kawy z imbirem to coś więcej niż kulinarna ciekawostka. Ostry, lekko cytrusowy aromat korzenia podkreśla naturalny smak ziaren i przyjemnie rozgrzewa organizm — szczególnie w chłodniejsze dni.

Warto jednak zwrócić uwagę na właściwości zdrowotne takiego napoju. Imbir wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, co może wspierać organizm w walce z infekcjami. Dodatkowo pobudza metabolizm i może ograniczać nadmierny apetyt, co sprzyja kontroli masy ciała.

Badania wskazują, że związki zawarte w imbirze mogą wspierać termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła przez organizm, który wiąże się ze spalaniem kalorii. To jeden z powodów, dla których korzeń ten często pojawia się w dietach redukcyjnych.

Dlaczego imbir działa? Oto jego właściwości

Korzeń imbiru to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Zawiera m.in. potas, magnez, wapń, cynk oraz witaminy z grupy B (B2, B3 i B6). Szczególnie cenne są jednak polifenole, takie jak gingerol, szogaol i zingeron — silne przeciwutleniacze.

Dzięki nim imbir może:

- działać przeciwzapalnie i przeciwwirusowo,

- wspierać odporność organizmu,

- przyspieszać powrót do zdrowia podczas infekcji.

W literaturze naukowej podkreśla się także jego wpływ na gospodarkę węglowodanową. Imbir może pomagać obniżać poziom cukru we krwi poprzez zwiększanie wrażliwości na insulinę i ograniczanie wchłaniania glukozy z posiłków. Stabilniejszy poziom cukru oznacza mniej nagłych napadów głodu i łatwiejszą kontrolę apetytu.

Wsparcie dla serca i metabolizmu

Regularne spożywanie imbiru może korzystnie wpływać na układ krążenia. Badania sugerują, że pomaga obniżać poziom cholesterolu oraz działa przeciwzakrzepowo, co wspiera zdrowie serca.

Dodatkowo:

- wspomaga spalanie kalorii,

- ogranicza podjadanie między posiłkami,

- może wspierać profilaktykę miażdżycy i nadciśnienia.

Choć nie jest to "cudowny środek", włączenie imbiru do codziennej diety może być elementem zdrowego stylu życia.

Jak przygotować kawę z imbirem? To prostsze niż myślisz

Przygotowanie tej wersji kawy nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Do świeżo zaparzonego napoju wystarczy dodać dwa cienkie plasterki świeżego imbiru lub 0,5 lub 1 łyżeczkę imbiru w proszku. Im większa ilość przyprawy, tym intensywniejszy smak. Napój najlepiej pić od razu po zaparzeniu, ale sprawdzi się również w wersji na zimno.

Dla urozmaicenia można dodać:

- łyżeczkę miodu,

- szczyptę cynamonu,

- odrobinę kardamonu.

Takie dodatki nie tylko wzbogacają smak, ale również zwiększają właściwości prozdrowotne.