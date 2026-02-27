Kawa z imbirem może wpływać na uczucie większej ilości energii, lepsze samopoczucie i mniejszą ochotę na podjadanie. Ta niewielka zmiana jest w stanie spowodować odczuwalną różnicę.

Gdzie wyrzucać puszkę po karmie dla psa lub kota? Wiele osób popełnia ten błąd
Gdzie wyrzucać puszkę po karmie dla psa lub kota? Wiele osób popełnia ten błąd

Zobacz również

Kawa z imbirem – nie tylko smak, ale i działanie

Połączenie kawy z imbirem to coś więcej niż kulinarna ciekawostka. Ostry, lekko cytrusowy aromat korzenia podkreśla naturalny smak ziaren i przyjemnie rozgrzewa organizm — szczególnie w chłodniejsze dni.

Reklama

Warto jednak zwrócić uwagę na właściwości zdrowotne takiego napoju. Imbir wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, co może wspierać organizm w walce z infekcjami. Dodatkowo pobudza metabolizm i może ograniczać nadmierny apetyt, co sprzyja kontroli masy ciała.

Badania wskazują, że związki zawarte w imbirze mogą wspierać termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła przez organizm, który wiąże się ze spalaniem kalorii. To jeden z powodów, dla których korzeń ten często pojawia się w dietach redukcyjnych.

Dlaczego imbir działa? Oto jego właściwości

Reklama

Korzeń imbiru to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Zawiera m.in. potas, magnez, wapń, cynk oraz witaminy z grupy B (B2, B3 i B6). Szczególnie cenne są jednak polifenole, takie jak gingerol, szogaol i zingeron — silne przeciwutleniacze.

Dzięki nim imbir może:

- działać przeciwzapalnie i przeciwwirusowo,

- wspierać odporność organizmu,

- przyspieszać powrót do zdrowia podczas infekcji.

W literaturze naukowej podkreśla się także jego wpływ na gospodarkę węglowodanową. Imbir może pomagać obniżać poziom cukru we krwi poprzez zwiększanie wrażliwości na insulinę i ograniczanie wchłaniania glukozy z posiłków. Stabilniejszy poziom cukru oznacza mniej nagłych napadów głodu i łatwiejszą kontrolę apetytu.

Wsparcie dla serca i metabolizmu

Regularne spożywanie imbiru może korzystnie wpływać na układ krążenia. Badania sugerują, że pomaga obniżać poziom cholesterolu oraz działa przeciwzakrzepowo, co wspiera zdrowie serca.

Dodatkowo:

- wspomaga spalanie kalorii,

- ogranicza podjadanie między posiłkami,

- może wspierać profilaktykę miażdżycy i nadciśnienia.

Choć nie jest to "cudowny środek", włączenie imbiru do codziennej diety może być elementem zdrowego stylu życia.

Jak przygotować kawę z imbirem? To prostsze niż myślisz

Przygotowanie tej wersji kawy nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Do świeżo zaparzonego napoju wystarczy dodać dwa cienkie plasterki świeżego imbiru lub 0,5 lub 1 łyżeczkę imbiru w proszku. Im większa ilość przyprawy, tym intensywniejszy smak. Napój najlepiej pić od razu po zaparzeniu, ale sprawdzi się również w wersji na zimno.

Dla urozmaicenia można dodać:

- łyżeczkę miodu,

- szczyptę cynamonu,

- odrobinę kardamonu.

Takie dodatki nie tylko wzbogacają smak, ale również zwiększają właściwości prozdrowotne.