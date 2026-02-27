Kawa z imbirem może wpływać na uczucie większej ilości energii, lepsze samopoczucie i mniejszą ochotę na podjadanie. Ta niewielka zmiana jest w stanie spowodować odczuwalną różnicę.
Kawa z imbirem – nie tylko smak, ale i działanie
Połączenie kawy z imbirem to coś więcej niż kulinarna ciekawostka. Ostry, lekko cytrusowy aromat korzenia podkreśla naturalny smak ziaren i przyjemnie rozgrzewa organizm — szczególnie w chłodniejsze dni.
Warto jednak zwrócić uwagę na właściwości zdrowotne takiego napoju. Imbir wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, co może wspierać organizm w walce z infekcjami. Dodatkowo pobudza metabolizm i może ograniczać nadmierny apetyt, co sprzyja kontroli masy ciała.
Badania wskazują, że związki zawarte w imbirze mogą wspierać termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła przez organizm, który wiąże się ze spalaniem kalorii. To jeden z powodów, dla których korzeń ten często pojawia się w dietach redukcyjnych.
Dlaczego imbir działa? Oto jego właściwości
Korzeń imbiru to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Zawiera m.in. potas, magnez, wapń, cynk oraz witaminy z grupy B (B2, B3 i B6). Szczególnie cenne są jednak polifenole, takie jak gingerol, szogaol i zingeron — silne przeciwutleniacze.
Dzięki nim imbir może:
- działać przeciwzapalnie i przeciwwirusowo,
- wspierać odporność organizmu,
- przyspieszać powrót do zdrowia podczas infekcji.
W literaturze naukowej podkreśla się także jego wpływ na gospodarkę węglowodanową. Imbir może pomagać obniżać poziom cukru we krwi poprzez zwiększanie wrażliwości na insulinę i ograniczanie wchłaniania glukozy z posiłków. Stabilniejszy poziom cukru oznacza mniej nagłych napadów głodu i łatwiejszą kontrolę apetytu.
Wsparcie dla serca i metabolizmu
Regularne spożywanie imbiru może korzystnie wpływać na układ krążenia. Badania sugerują, że pomaga obniżać poziom cholesterolu oraz działa przeciwzakrzepowo, co wspiera zdrowie serca.
Dodatkowo:
- wspomaga spalanie kalorii,
- ogranicza podjadanie między posiłkami,
- może wspierać profilaktykę miażdżycy i nadciśnienia.
Choć nie jest to "cudowny środek", włączenie imbiru do codziennej diety może być elementem zdrowego stylu życia.
Jak przygotować kawę z imbirem? To prostsze niż myślisz
Przygotowanie tej wersji kawy nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Do świeżo zaparzonego napoju wystarczy dodać dwa cienkie plasterki świeżego imbiru lub 0,5 lub 1 łyżeczkę imbiru w proszku. Im większa ilość przyprawy, tym intensywniejszy smak. Napój najlepiej pić od razu po zaparzeniu, ale sprawdzi się również w wersji na zimno.
Dla urozmaicenia można dodać:
- łyżeczkę miodu,
- szczyptę cynamonu,
- odrobinę kardamonu.
Takie dodatki nie tylko wzbogacają smak, ale również zwiększają właściwości prozdrowotne.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję