Patelnie wykonane z aluminium, stali nierdzewnej czy żeliwa z czasem tracą swój pierwotny wygląd. Ogień z palnika, tłuszcz i resztki jedzenia tworzą na spodzie twardą warstwę przypalenia, której nie ruszają nawet silne detergenty. Wiele osób sięga wtedy po ostre gąbki lub specjalistyczne środki, które nie tylko bywają drogie, ale też mogą uszkodzić naczynie. Coraz częściej jednak internauci pokazują, że skuteczne rozwiązania mamy dosłownie pod ręką – w kuchennej szafce.

Hit z TikToka. Wystarczy kilka składników

Jednym z popularnych patentów jest metoda zaprezentowana na TikToku przez twórczynię znaną jako "theshabakitchen". Shaba udowadnia, że do usunięcia nawet starego, przypalonego brudu wystarczą soda oczyszczona, sól, płyn do mycia naczyń, ocet spirytusowy i kilka zwykłych chusteczek. Co ważne, to rozwiązanie nie wymaga intensywnego szorowania ani użycia silnych środków chemicznych, które mogłyby podrażniać skórę lub niszczyć powierzchnię patelni.

Wsmaruj, przykryj i… zapomnij na kwadrans

Cały proces jest banalnie prosty. Najpierw spód patelni należy równomiernie posypać sodą oczyszczoną i solą. Następnie dodaje się płyn do mycia naczyń i przy pomocy druciaka lub gąbki miesza składniki, tworząc gęstą pastę. Nie chodzi o intensywne szorowanie, ale o dokładne rozprowadzenie mieszanki po zabrudzonej powierzchni.

Kolejny krok to przykrycie pasty chusteczkami nasączonymi octem spirytusowym. Patelnię zostawia się w tej formie na około 15 minut, a w przypadku bardzo uporczywych zabrudzeń – nawet do 25 minut. Po tym czasie wystarczy zdjąć chusteczki i delikatnie przetrzeć spód. Przypalenia powinny zejść bez większego wysiłku. Ten sam trik sprawdzi się także przy czyszczeniu garnków, blaszek do pieczenia czy rusztów z piekarnika.

Dlaczego to działa?

Soda oczyszczona i sól działają jak delikatny środek ścierny, który nie rysuje powierzchni. Ocet wchodzi w reakcję z sodą, pomagając rozpuścić tłuszcz i przypalenia, a płyn do naczyń rozbija resztki brudu. Połączenie tych składników sprawia, że nawet wielomiesięczny nalot zaczyna "odchodzić" sam.

Domowe sposoby wracają do łask

Naturalne metody czyszczenia przeżywają w ostatnich latach prawdziwy renesans. Coraz więcej osób rezygnuje z agresywnej chemii na rzecz sody, octu czy kwasku cytrynowego – nie tylko ze względów ekologicznych, ale też zdrowotnych. Eksperci od lat podkreślają, że regularne stosowanie silnych detergentów w kuchni może prowadzić do mikrouszkodzeń naczyń i szybszego ich zużycia.

W przypadku patelni szczególnie ważne jest delikatne czyszczenie, ponieważ porysowana powierzchnia szybciej się brudzi i trudniej ją domyć. Domowe triki, takie jak ten z sodą i octem, pozwalają zachować naczynia w lepszym stanie na dłużej – i oszczędzić przy tym sporo pieniędzy.