Dr Nighat Arif, lekarka rodzinna pracująca w NHS oraz w prywatnej opiece medycznej, przywołuje wnioski z dużej analizy przygotowanej przez London School of Economics and Political Science we współpracy z ekspertami Vitality.

Przyjaźń na odległość. Kilka sprawdzonych sposobów, jak utrzymać bliskie relacje mimo kilometrów
Przyjaźń na odległość. Kilka sprawdzonych sposobów, jak utrzymać bliskie relacje mimo kilometrów

Zobacz również

Wnioski są zaskakująco proste: około siedem godzin snu każdej nocy, o zbliżonej porze może, według przytoczonych danych, "obniżyć ryzyko przedwczesnej śmierci niemal o jedną czwartą". W praktyce – jak interpretuje lekarka – konsekwentny rytm snu może oznaczać "nawet cztery dodatkowe lata życia". Za tymi liczbami stoją konkretne efekty: mniej hospitalizacji, rzadsze zaostrzenia chorób przewlekłych i lepsza kondycja psychiczna.

Skala problemu: większość z nas śpi za krótko

Arif nie ma wątpliwości: sen odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu. Tymczasem aż 9 na 10 osób nie spełnia kryteriów optymalnego wzorca snu. Szczególnie trudną sytuację mają kobiety w średnim wieku. Sen często zakłócają objawy okołomenopauzalne, takie jak "uderzenia gorąca, gonitwa myśli i zmieniające się hormony". W efekcie wiele osób funkcjonuje w stanie chronicznego niedosypiania, uznając je za normalny element dorosłego życia.

Reklama

"Dobry sen nie jest luksusem"

Reklama

Lekarka apeluje o zmianę podejścia: "dobry sen nie jest luksusem". Zwraca uwagę, że zwłaszcza u kobiet w menopauzie "ochrona snu jest ważna dla ochrony mózgu, serca i nastroju na długie dekady". Traktowanie snu jako fundamentu zdrowia ułatwia dbanie o inne obszary życia – stabilizuje apetyt, zwiększa motywację do ruchu i pomaga lepiej radzić sobie ze stresem.

Jej przekaz jest prosty: "traktuj sen jak swój potężny nawyk prozdrowotny". Dane z raportu wskazują, że poprawa nawyków snu mogłaby przynieść wymierne korzyści całemu systemowi ochrony zdrowia, ograniczyć liczbę hospitalizacji i zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci.

Ile snu naprawdę potrzebujemy?

Zalecenia NHS pozostają spójne z tymi wnioskami: zdrowy dorosły potrzebuje zwykle 7–9 godzin snu na dobę. Zapotrzebowanie zależy jednak od wieku, stanu zdrowia i stylu życia. Dzieci i nastolatki śpią dłużej, ponieważ ich organizmy intensywnie się rozwijają, natomiast u dorosłych nawet niewielkie zaburzenia rytmu dobowego mogą odbić się na samopoczuciu i zdrowiu. Jedno jest pewne: sen przestaje być dodatkiem do zdrowego stylu życia – coraz częściej uznaje się go za jego fundament.