Naukowcy z międzynarodowego zespołu pod przewodnictwem Alexandra Kutikova z Fox Chase Cancer Center w Filadelfii posłużyli się w swojej analizie danymi zebranymi na platformie Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) o nazwie Global Cancer Observatory. Gromadzi ona statystyki dotyczące wielu rodzajów nowotworów złośliwych, w tym szacunki zachorowalności, śmiertelności i częstości występowania w 185 krajach.

Z zebranych informacji wynika, że w 2022 roku na całym świecie odnotowano niemal 435 tys. nowych przypadków raka nerki oraz 156 tys. zgonów z jego powodu. Opierając się na prognozowanym wzroście populacji i jej starzeniu się badacze oszacowali, że w 2050 roku liczba nowych przypadków raka nerki wyniesie blisko 746 tys., a liczba zgonów z jego powodu - niecałe 305 tys.

Jakie czynniki odpowiadają za raka nerki?

Naukowcy zwrócili uwagę, że 5-8 proc. przypadków raka nerki to przypadki dziedziczne, związane z różnymi mutacjami genetycznymi. Dlatego pacjentom diagnozowanym z rakiem nerki w młodym wieku, tym, którzy mają guzy nowotworowe w obu nerkach czy też historię występowania raka nerki w rodzinie zaleca się wykonywanie testów genetycznych.

Jednak ponad połowę przypadków raka nerki na świecie można przypisać czynnikom ryzyka, na które mamy wpływ, takim jak otyłość, palenie papierosów, brak aktywności ruchowej, czynniki środowiskowe (w tym ekspozycja na różne chemikalia), a także chorobom przewlekłym, takim jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy przewlekła choroba nerek, które można leczyć. To właśnie te czynniki będą mieć najsilniejszy wpływ na wzrost liczby przypadków raka nerki, ocenili autorzy pracy.

- Zmiany stylu życia, w tym kontrola masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu cukru we krwi, a zwłaszcza rzucenie palenia, mogą istotnie obniżyć ryzyko raka nerki - zaznaczył Kutikov.

Jak długo żyje się z rakiem nerki?

Analiza ujawniła również znaczne różnice we wskaźnikach 5-letnich przeżyć pacjentów z rakiem nerki – od 40 proc. do 75 proc., w zależności od regionu geograficznego i dostępu do opieki medycznej. W bogatszych regionach przeżycia chorych na raka nerki są lepsze ze względu na wcześniejsze wykrywanie choroby poprzez rutynowe badania obrazowe, a także ze względu na lepszy dostęp do leczenia chirurgicznego, farmakologicznego i radioterapii.

Jakie są pierwsze objawy raka nerki?

Rak nerki przez długi czas może rozwijać się niemal bezobjawowo, dlatego często bywa wykrywany przypadkowo – np. podczas rutynowego USG jamy brzusznej. Gdy jednak choroba zaczyna dawać o sobie znać, istnieje kilka charakterystycznych objawów, które powinny skłonić do wizyty u lekarza i wykonania badań diagnostycznych.

Wśród najczęstszych objawów raka nerki są:

- objawy ze strony układu moczowego, takie jak krew w moczu (krwiomocz) – to jeden z najczęstszych i najbardziej charakterystycznych sygnałów. Może być widoczna gołym okiem lub wykrywana jedynie w badaniu laboratoryjnym,

- ból w okolicy lędźwiowej – tępy, stały ból po jednej stronie pleców lub boku, który nie ustępuje mimo odpoczynku,

- wyczuwalny guz lub zgrubienie – w niektórych przypadkach można wyczuć masę w jamie brzusznej lub w okolicy nerki.

Objawy ogólne (niespecyficzne)

- Utrata masy ciała – niezamierzone chudnięcie bez zmian w diecie czy aktywności.

- Przewlekłe zmęczenie i osłabienie – uczucie braku energii, senność, trudności z koncentracją.

- Gorączka lub stany podgorączkowe – nawracające, niezwiązane z infekcją.

- Nadmierne pocenie się – zwłaszcza nocne poty.

- Utrata apetytu i nudności – często współwystępują z chudnięciem.

Objawy związane z rozsiewem nowotworu (przy bardziej zaawansowanej chorobie)

- Bóle kości – jeśli doszło do przerzutów do układu kostnego,

- Kaszel, duszności – w przypadku przerzutów do płuc,

- Obrzęki kończyn dolnych – związane z uciskiem na naczynia żylne lub zaburzeniami pracy nerek.

Warto pamiętać, że nie wszystkie te objawy muszą występować jednocześnie, a ich obecność nie oznacza automatycznie nowotworu – mogą one towarzyszyć również innym chorobom układu moczowego. Każdy krwiomocz, utrzymujący się ból pleców czy nagła utrata masy ciała powinny jednak zostać jak najszybciej skonsultowane z lekarzem.