224 771 staników, czyli ponad 14 ton!

Zebrane biustonosze przekazano, jak co roku, partnerowi kampanii - firmie recyklingowej Wtórpol, a uzyskane środki wspierają działania na rzecz walki z rakiem piersi, prowadzone i propagowane przez fundację Wsparcie na Starcie i stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Rak piersi - jak często występuje?

Rak piersi jest to nowotwór złośliwy powstający z komórek gruczołu piersiowego, który rozwija się miejscowo w piersi oraz daje przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych . Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i około 14% zgonów z tego powodu. Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a około 400 tysięcy umiera z tego powodu.

Reklama

W październiku 2024 roku, miesiącu poświęconym profilaktyce raka piersi, w 120 salonach brafittingowych zlokalizowanych na terenie całej Polski, współpracujących z marką Panache, strategicznym partnerem kampanii, w ramach akcji reCYClingu udało się zebrać aż 28885 sztuk źle dopasowanych biustonoszy.

Cel - zakup BIUSTObusa

Dzięki sprzedaży cegiełek i akcji reCYClingu udało się zebrać aż 192 819,13 zł na cel kampanii - zakup BIUSTObusa, mobilnego centrum edukacji, który wyruszy w trasę po Polsce, by edukować i inspirować kobiety w każdym wieku do dbania o zdrowie piersi.

„Nie mogę przestać myśleć o tym, że smutne statystyki wciąż odbierają zdrowie i życie kobiet, a przecież tak wiele można zrobić, by temu zapobiec. Dlatego kampania DOTYKAM=WYGRYWAM jest dla mnie czymś więcej niż inicjatywą – to misja, która ma realnie zmieniać rzeczywistość. To edukacja, która budzi świadomość, i działania, które ratują życie. Musimy wspólnie zawalczyć o przyszłość, w której każda kobieta wie, jak dbać o swoje zdrowie" – mówi Izabela Sakutova, twórczyni kampanii i międzynarodowa ekspertka brafittingu.

Ada Fijał i Emilia Dankwa o akcji

"Edukacja na temat samobadania piersi jest piekielnie istotna. O ile w dużych miastach z wiedzą nie jest tak źle, tak w mniejszych miejscowościach, kobiety często nie mają do niej dostępu. Nie każdy żyje Instagramem, a w telewizji, ten temat, nie promowany na szeroką skalę. Dlatego, właśnie akcje takie jak ta, mające na celu dotrzeć z pomocą i treścią edukacyjną do każdej kobiety, są mi bardzo bliskie! Kochane dziewczyny - musimy o siebie zadbać, bo jak nie my to kto?" - mówi Ada Fijał.

"Czuję się zaszczycona będąc ambasadorką tak ważnej Kampanii, przyczyniającej się do wzrostu świadomości społecznej, zdrowego, higienicznego stylu życia oraz regularnych badań. Wspierajmy się w dbaniu o zdrowie, to takie ważne!" – dodaje Emilia Dankwa.