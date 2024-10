Anna Lewandowska wśród najbogatszych Polek

Nie jest zaskoczeniem, że Anna Lewandowska od lat pojawia się w zestawieniach najbogatszych Polek. Znana sportsmenka i bizneswoman od lat buduje markę osobistą jako specjalistka od fitnessu i zdrowego odżywiania. Prywatnie żona Roberta Lewandowskiego, zawodowo - aktywna przedsiębiorczyni, zarządzająca kilkom firmami m.in. blogiem "Healthy Plan By Ann", aplikacją treningową, marką produkującą zdrową żywność, suplementy diety, kosmetyki naturalne etc. W skład imperium Lewandowskiej wchodzi także kilka wydanych książek i płyt z treningami, popularne konto na Instagramie, a wkrótce - nowy biznes w Barcelonie, czyli multi-butikowe studio treningowe. Majątek Lewandowskiej szacowany jest na setki milionów złotych. Jak zaznaczyła w rozmowie z "Wprost", na sukces finansowy pracowała sama.

Anna Lewandowska o stosunku do pieniędzy i luksusu

Nie wstydzę się mówić o pieniądzach. Oczywiście w tej kwestii zawsze powraca temat Roberta, ale mój mąż nie dołożył mi do żadnej z firm w momencie ich otwierania. Teraz realizuję dużą inwestycję w Barcelonie i ona również w całości jest opłacona z zarobionych przeze mnie pieniędzy - powiedziała w rozmowie z "Wprost". - Nie wstydzę się statusu. Nie będę ukrywała, że jesteśmy majętnymi ludźmi, ludzie to wiedzą, ale myślę też, że nie jestem osobą, która się chwali, nie wywyższam się. Na co dzień obcuję z ludźmi o różnym statusie i wszystkich traktuję tak samo. Nie wstydzę się, że zarabiam, ale nie żyję luksusowo, choć bym mogła - podkreśliła.