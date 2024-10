Trend "October Theory" hitem TikToka

"October Theory" pojawił się na TikToku wraz z początkiem jesieni i od tej pory zyskuje na popularności. Na samym TikToku doliczyć się już niemal 40 mln materiałów opatrzonych tym hasłem. To trend, który ma zachęcić do refleksji i pracy nad sobą, czemu sprzyjają długie jesienne wieczory spędzane w domowych pieleszach.

Zostało tylko kilka miesięcy do końca roku, co skłania ludzi do refleksji nad tym, co działo się w ich życiu w minionym roku, co robili i jakie zmiany chcą wprowadzić, zanim rok się skończy - powiedziała w nagraniu na TikToku autorka konta o nazwie @chloevanberkel. Podobnych materiałów jest znacznie więcej, a łączy je jedno - chęć zwrócenia uwagi, że październik to dobry moment na zwolnienie tempa i czas przemyśleń.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Na czym polega trend na "October Theory"?

"October Theory", czyli teoria październikowa, polega na podsumowaniu mijającego roku i snuciu planów na kolejny. Zwolennicy trendu uważają, że to właśnie w tym momencie roku, a nie w sylwestra czy Nowy Rok, powinniśmy zacząć robić rozliczenia z tym, co udało nam się osiągnąć. Do końca roku zostały trzy miesiące, więc jest jeszcze czas, by popracować nad realizacją postawionych sobie celów, by w styczeń wejść z poczuciem spełnienia. Trend szczególnie upodobała sobie generacja Z. Czy nowa moda z TikToka pobije popularnością kultowe jesieniary? Czas pokaże.