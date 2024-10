Wpis księżnej Kate z okazji Tygodnia Dziecka Utraconego

W Wielkiej Brytanii od 9 do 15 października trwał Tydzień Dziecka Utraconego. Ta coroczna akcja powstała dzięki inicjatywnie rodziców, którzy stracili swoje dzieci. Ma ona na celu szerzenie świadomości na temat "wszystkich dzieci, które odeszły przedwcześnie". Z tej okazji dokładnie 15 października o godzinie 19:00 zapalane są symboliczne świece - fizyczne lub wirtualne - publikując zdjęcie zapalonej świecy.

Do obchodów dołączyła księżna Kate, która zamieściła w internecie post ze zdjęciem świeczki z napisem "Wave of Light". To symbol kulminacji Tygodnia Dziecka Utraconego. Żona księcia Williama opatrzyła go poruszającymi słowami.

Tydzień Dziecka Utraconego (Baby Loss Awareness Week) to niezwykle ważny moment, by wesprzeć tych, którzy doświadczyli tragedii związanej z utratą dziecka. Wysyłam miłość, siłę i nadzieję - napisała księżna.

Wpis został podpisany literką "C" (od pełnego imienia księżnej Catherine), co miało podkreślić, że personalny charakter publikacji.

Kobiety o straconych ciążach

Po wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy kobiet z całego świata, które również dołączyły do akcji Tygodnia Dziecka Utraconego. Wiele z nich podzieliło się osobistymi historiami o utracie ciąży lub dziecka. Według informacji WHO na całym świecie 10-15 proc. ciąż kończy się poronieniem. Według danych organizacji co roku dochodzi do 2 mln martwych urodzeń.