Księżna Kate na obchodach Dnia Pamięci

Księżna i książę Walii wspólnie wezmą udział w obchodach Dnia Pamięci (ang. Remembrance Day), które są zaplanowane na najbliższy weekend. Dzień Pamięci obchodzony jest 11 listopada w krajach Wspólnoty Narodów dla uczczenia pamięci poległych żołnierzy.

Tegoroczne uroczystości zaplanowane odbędą się w Londynie. Księżna Kate pojawi się w sobotę na Festiwalu Pamięci w Royal Albert Hall oraz w niedzielę na mszy przy pomniku poległych w Londynie. Małżonka następcy brytyjskiego tronu powoli wraca do obowiązków po zakończonej niedawno chemioterapii.

Jednocześnie poinformowano, że nie wiadomo, czy w obchodach weźmie udział królowa Kamila, która zmaga się z infekcją dróg oddechowych. Jej udział określono jako uzależniony od zaleceń lekarzy.

Książę William o "najtrudniejszym roku życia"

Oświadczenie Pałacu Buckingham pojawiło się krótko po tym, jak książę William po raz pierwszy publicznie otworzył się na temat doświadczeń związanych z chorobą nowotworową żony, księżnej Kate i ojca, króla Karola III. - To prawdopodobnie najtrudniejszy rok mojego życia.Próba przebrnięcia przez to wszystko, przy jednoczesnym utrzymywaniu spraw na właściwym torze, to wszystko było naprawdę bardzo trudne - wyznał dziennikarzom w czasie wizyty w RPA. -Jestem dumny z mojej żony, jestem dumny z mojego ojca, że poradzili sobie z tym. Ale z osobistego, rodzinnego punktu widzenia to było straszne - dodał.

W lutym 2024 roku ogłoszono, że książę Karol III zmaga się z nowotworem. Sześć tygodni później ujawniono, że na chorobę nowotworową choruje także księżna Kate. We wrześniu żona księcia Walii zakończyła chemioterapię i stopniowo wraca do obowiązków publicznych.