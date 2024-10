"Operacja Angeliny Jolie", czyli profilaktyczna mastektomia

W 2013 roku Angelina Jolie ogłosiła światu, że poddała się profilaktycznej podwójnej mastektomii oraz rekonstrukcji piersi. Swoją decyzję uzasadniła powołując się na wyniki badań genetycznych, z których wynikało, że u aktorki wyryto mutację genu BRCA1, co oznaczało wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór piersi (87%). Badania wykazały również mutację genu BRCA2, co oznaczało prawdopodobieństwo zachorowania na raka jajnika wynoszące 50%. Aktorka zdecydowała się na badania genetyczne z uwagi na to, że wcześniej jej matka chorowała na nowotwór.

Gdy poznałam wyniki i wizję przyszłości mojej choroby, postanowiłam działać i zminimalizować ryzyko do minimum. Moja matka walczyła z chorobą 10 lat. Teraz, po zabiegu, mogę powiedzieć moim dzieciom, że nie stracą matki z powodu nieuleczalnej choroby - uzasadniła wówczas swoją decyzję Jolie.

Reklama

Aktorka postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami ze światem, by zwiększyć świadomość na temat nowotworów wśród kobiet. Wówczas o profilaktycznej mastektomii niemal się nie mówiło. Wielu uznało decyzję gwiazdy za szokującą. Zarzucano jej nawet, że Joli chciała powiększyć piersi, dlatego zdecydowała się na ten krok.

Reklama

Dziś, po kilkunastu latach, wiadomo, że decyzja Angeliny Jolie przyczyniła się do zwiększenia wiedzy na temat zabiegu profilaktycznej mastektomii.

"Operacja Angeliny Jolie" w Polsce

"Operację Angeliny Joli" można wykonać również w Polsce. Pierwszy tego typu zabieg przeprowadzono w 2023 roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Operację przeprowadzono techniką laparoskopową. Co roku w łódzkiej placówce ma być wykonywanych 20-23 takich zabiegów. Polski ośrodek jest jednym z niewielu w Europie, który przeprowadza "operację Angeliny".

Zabiegi są refundowane przez NFZ, natomiast na przestrzeni tych kilkunastu lat staraliśmy się jak najlepiej udoskonalić ich technikę. Poszukujemy metod, które dałyby także jak najlepszy efekt kosmetyczny - podkreślał po pierwszej tego typu operacji w Polsce kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w ICZMP prof. Marek Zadrożny (PAP).

Pierwszą polską pacjentką, w której przeprowadzono zabieg była 26-letnia Natalia Walusińska ze Zduńskiej Woli. Kobieta zdecydowała się na profilaktyczną mastektomię z uwagi na chorobę nowotworową matki.

Obecnie "operacje Angeliny Jolie" przeprowadza się również w innych szpitalach w Polsce, m.in. w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej. Co roku robi się tam kilkanaście tego typu zabiegów.

Profilaktyka nowotworu piersi

Październik jest miesiącem profilaktyki nowotworów piersi. Warto pamiętać, że rak piersi jest najczęściej występującym złośliwym nowotworem u kobiet. Jak podkreślają eksperci, wcześnie wykryty jest wyleczalny. Lekarze zachęcają do profilaktycznego samobadania piersi raz w miesiącu, a także regularnych badań USG i mammografii.