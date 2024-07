Trendy w nadawaniu imion się zmieniają. Nieraz wracają do łask tradycyjne imiona, takie jak Zofia, Maria, Stanisław czy Franciszek, innym razem królują Julki, Brajany i Dżesiki. Rodzice często zastanawiają się czy wybrać imię popularne czy oryginalne. Jedno z imion pozostaje w cieniu od prawie ćwierć wieku.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Bogda, czyli Bogdana – duża siła wewnętrzna, determinacja, empatia

W rankingu najchętniej nadawanych dzieciom imion w PRL-u królowało imię Kasia i Łukasz. Obecnie dużą popularnością cieszy się imię Leon i Pola. Żadni rodzice od 24 lat nie zdecydowali się jednak nadać córce imienia… Bogdana.

Reklama

Tymczasem Bogda to żeński odpowiednik imienia Bogdan. Ma słowiańskie korzenie i pochodzi od słowa "Bóg" oraz "dan" (dany), co oznacza "dana od Boga" lub "dar Boży". Jest to imię teoforyczne, co oznacza, że odnosi się do Boga lub boskości.

Cechy charakteru jakie przypisuje się osobom o tym imieniu to: skłonność do refleksji i głębokiej duchowości, duża siła wewnętrzna, która może manifestować się w sile charakteru i determinacji, a także empatyczność i wrażliwość na potrzeby innych. Osobom o tym imieniu przypisuje się także pozytywne nastawienie, uśmiech i otwartość na innych.

Imieniny Bogdy obchodzone są 6 lutego, 10 sierpnia, 6 września i 6 listopada.

Znane osoby o imieniu Bogda

Imię Bogda nosiła popularna niegdyś gwiazda muzyki z okresu PRL - Bogdana Zagórska. Urodzona w 1945 roku w Poznaniu zadebiutowała w 1964 roku na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie otrzymała nagrodę. Podbiła ona serca Polaków swoim głosem w latach 60. i 70. XX wieku, a znana była z przebojów, takich jak "Może jutro będzie smutno" czy "Bądźcie dobry dla zakochanych".

Wśród znanych osób o tym imieniu były także serbska filozof polityki Bogdana Kolewicz i ukraińska narciarka alpejska i olimpijka Bogdana Matsotska.

Zdaje się, że to wyjątkowe i oryginalne imię zniknęło – mimo że obecnie nadawane są imiona podobnie brzmiące do Bogdy, takie jak Bogna czy Bogumiła. Być może i imię Bogda, po 24 latach, pojawi się wkrótce w czyimś akcie urodzenia.