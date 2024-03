Popularność imion, które nadawane są dzieciom zmienia się z roku na rok. Jedne modne są przez lata, inne po dwóch, czy trzech "sezonach" odchodzą w zapomnienie lub stają się przedmiotem żartów.

To imię przez lata święciło tryumfy i nadawane było wielu dziewczynkom. W 2024 nie znajdziemy go jednak na liście tych najpopularniejszych imion żeńskich. O jakie imię chodzi? Mowa o Justynie. Okazuje się, że w 2023 roku świeżo upieczeni rodzice wybrali je tylko 112 razy.

Ze statystyk wynika, że w Polsce żyje obecnie i nosi imię Justyna 216 718 kobiet. Jeszcze kilkanaście lat temu było jednym z najczęściej wybieranych a w szkolnych ławach, czy na podwórkach można było spotkać nawet kilka Justynek, Justysi, czy Just, bo tak też zdrabniane było to imię.

Co oznacza imię Justyna?

Mało, kto wie, co tak naprawdę oznacza imię żeńskie - Justyna. Pochodzi ono od łacińskiego słowa "iustus", co w wolnym tłumaczeniu oznacza osobę prawą i sprawiedliwą. Pierwsze wzmianki o nadawaniu tego imienia w Polsce datowane są w 1375 roku.

Justyna obchodzi imieniny 5 stycznia, 12 marca, 13, 14 kwietnia, 14 maja, 1, 14, 16 czerwca, 13 lipca, 1, 26 sierpnia, 5, 11, 12, 16, 17, 26 września, 5, 7 października, 30 listopada. Najbardziej jednak datą jest 7 października.

Jakie cechy osobowości ma osoba o imieniu Justyna?

Kobiety, które noszą imię Justyna zazwyczaj są pomysłowe i energiczne. W życiu są bardzo praktyczne i uwielbiają dążyć do wyznaczonego sobie celu. Justyna stawia na to, by żyć w zgodzie ze swoim sumieniem i zasadami, jakie wyznaje. Lubi ludzi, ale bywa także indywidualistką.

Justyna lubi podróżować i jest wiecznie zajęta. Nie lubi żyć w cieniu innych, dlatego w towarzystwie zawsze będzie się starała być na pierwszym planie. Nie przepada za tym, gdy ktoś jej nie słucha. Jeśli chodzi o związki bywa raczej ostrożna. Jej partner będzie musiał dać sobie radę z jej wymaganiami, ale też nadążyć za jej pomysłami i aktywnościami.

Osoba o imieniu Justyna to ta, na której zawsze można polegać. Najlepsze zawody, w jakich sprawdzi się to ogrodnik albo architekt ze względu na zamiłowanie do kontaktu z naturą. Odnajdzie się też w pracy związanej z bankowością oraz nieruchomościami.

Znane Justyny to m.in. Justyna Kowalczyk, Justyna Steczkowska, czy Justyna Dobrosz-Oracz.