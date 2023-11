Rocznie na całym świecie powstaje ok. 15 mln kawowych fusów. Część osób wyrzuca je do kompostownika, a potem wykorzystuje jako nawóz zakwaszający glebę, ale większość milionów fusów ląduje w koszach na śmieci, wywołując ból głowy u zwolenników idei zero waste. Na razie pomysły, jak wykorzystać fusy na skalę przemysłową dopiero raczkują. Firma Starbucks we współpracy z polskim startupem EcoBean parę lat temu zaczęła testy nad wykorzystaniem fusów do produkcji kawowych słomek. Zaś holenderski producent kawy Jacobs Douwe Egberts wykorzystuje fusy jako naturalne źródło energii. Przetwarza fusy na biomasę, którą spala. My zaś podpowiemy, jakie zastosowanie mogą mieć w gospodarstwie domowym. A jest ich co najmniej kilkanaście!

Jako pastę koloryzującą do mebli

Jeśli masz ciemne meble i są porysowane, zmiel fusy na gładką pastę (jeśli jest za gęsta wymieszaj z wodą). Nałóż ją na szmatkę i wypoleruj meble. Dzięki właściwościom farbującym kawy, rysy staną się mniej widoczne.

Środek pielęgnujący skórzane buty i inne dodatki

Fusy mają też właściwości konserwujące drewno i skórę, ale pamiętaj używaj ich tylko, jeśli sprzęty są z ciemnego drewna, a ubrania z ciemnej skóry. Zmiel fusy z niewielką ilością kremu do rąk (3 łyżki fusów i łyżka kremu) i taką pastą wyszoruj skórzane buty, paski i torebki. Dzięki temu zyska nowy blask.

Usuną tłuszcz i spaleniznę

Kawowe fusy świetnie usuwają tłuszcz i węgiel. Wilgotne fusy nasyp do przypalonego garnka czy na patelnię. Zwilż miękką gąbkę wodą i rozcieraj fusy w przypalonym miejscu. Drobinki usuną przybrudzenia i nie porysują naczyń.

Woreczek zapachowy do lodówki

Kawa ma właściwości pochłaniające zapach. Możesz wysypać trochę fusów na spodeczek lub przełożyć do bawełnianego woreczka i schować do lodówki. Kawa usunie m.in. aromaty cebuli, czosnku czy inne nieprzyjemne zapachy. Wymieniaj ją raz w tygodniu lub częściej, jeśli lubisz czuć kawowy aromat. Tak samo, jeśli na dłoniach pozostał ci aromat ryby, cebuli czy czosnku, wyszoruj fusami dłonie, a zapach zniknie.

Odświeżacz do szaf i butów

Wysuszone fusy możesz nasypać do małych papierowych torebek i umieścić je w szafach. By wysuszyć fusy, po wypiciu kawy odciśnij je z reszty naparu. Następnie rozłóż cienką warstwą na papierze kuchennym i włóż do piekarnika nagrzanego do około 10 st. C. Susz 10-15 minut.

Fusy możesz wykorzystać do odświeżenia przepoconych butów sportowych czy jesienno-zimowych. Fusy z kawy nasyp do małych, bawełnianych woreczków i włóż do butów. Zostaw na całą noc. Kawa wyciągnie nieprzyjemny zapach i wilgoć z butów.

Odstraszacz owadów

Jeśli masz kłopot z mrówkami faraona, karaluchami lub muszkami owocówkami, wysyp fusy na papier kuchenny i rozłóż w pobliżu miejsc, gdzie pojawiają się owady. Zobaczysz, że znikną. Możesz nasypać je do słoików i postawić w pobliżu koszy ze świeżymi owocami. Jeśli zaś twój czworonożny przyjaciel ma pchły, możesz wykąpać go w wodzie z dodatkiem fusów. Dokładnie wetrzyj fusy w sierść, spłucz wodą, wysusz zwierzaka i wyjdź na spacer. Pchły będą uciekać, gdzie je oczy poniosą!

Element dekoracyjny

Kawowe resztki możesz też wsypać do przezroczystego wazonu czy słoika z roślinami (tzw. las w słoiku) jako jedną z warstw np. między kolorowym piaskiem kinetycznym czy żwirkiem.

Fusy z kawy rozsyp wokół knota świeczki. Gdy świeczka będzie się spalać, a wosk podgrzewać, fusy będą wydzielać kawowy zapach, aromatyzując pomieszczenie.

Zamiast soli, gdy nadejdą mrozy

Możesz wysypać fusy na oblodzony podjazd czy schody przed domem. Fusy mają kwaśne pH, rozpuszczą częściowo lód i nie będzie aż tak ślisko.

Do czyszczenia kominka

Sprzątanie kominka kojarzy ci się z chmurą pyłu? Wsyp do wygaszonego kominka wilgotne fusy. Poczekaj kwadrans. Gdy popiół przylgnie do fusów, delikatnie usuń je szufelką.

Składnik maseczek i peelingów

Dzięki zawartości wielu minerałów fusy są znakomitym dodatkiem do peelingu czy maski. Działają antybakteryjnie i odmładzająco. Ponieważ poprawiają ukrwienie i elastyczność skóry, możemy je wykorzystać do okładów pod oczy. A ich właściwości koloryzujące przydadzą się w płukanceprzyciemniającą włosy.

Jako nawóz

Fusy mają wiele składników mineralnych jak azot, wapń, potas, żelazo, fosfor, magnez i chrom. Można pospać nimi ziemię wokół roślin posadzonych w doniczkach albo wysypać ją w ogrodzie. Kawowe fusy mają właściwości wiążące wodę i składniki odżywcze. Pamiętajmy jednak, że nadają glebie kwaśny odczyn więc są szczególnie lubiane przez storczyki, anturium, paprocie, azalie, iglaki, rzodkiewki i pieczarki. Fusy z kawy przyciągają dżdżownice i inne pożyteczne owady, a odstraszają ślimaki i mrówki.