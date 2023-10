Długowieczność i praca zawodowa

Reklama

Madeline Paldo pochodzi z Chicago i skończyła 100 lat. Dopiero niedawno przeszła na emeryturę, a swoją pracę zawodową rozpoczęła w wieku 18 lat. W swoim życiu przepracowała więc ponad 80 lat. Zatrudniona była w rodzinnej firmie z branży elektrycznej. Zajmowała się pracą biurową i miała częsty kontakt z klientami, za co najbardziej ceniła swoje zajęcie.

Sto lat z bliskimi

Jak podkreśla stulatka – w życiu bardzo istotne są dla niej relacje z bliskimi, które uważa za jeden z sekretów swojego długiego życia.

Reklama

Opinię seniorki potwierdziły, trwające 85 lat, badania naukowe na Uniwersytecie Harvarda. Wykazały, że dobre relacje międzyludzkie pomagają ludziom dłużej żyć i sprawiają, że ludzie są szczęśliwsi. Duże znaczenie ma oczywiście również genetyka oraz płeć. Średnia długość życia kobiet jest dłuższa niż mężczyzn.

Reklama

Sekret diety stulatki

Jednak w przypadku Madeline Paldo – praca, dobre relacje z ludźmi i czynniki biologiczne – to nie wszystko. Kobieta zdradziła, że duże znaczenie w całym jej długim życiu odgrywa zdrowa dieta, w zdecydowanej części roślinna. Dużo warzyw i owoców jadła już w dzieciństwie, ponieważ jej wielodzietnej rodziny nie stać było na zakup mięsa. Ojciec Madeline posiadał natomiast ogród warzywny, z którego plony były podstawą wyżywienia siedmiorga dzieci.

Ponadto w kwestiach diety stulatka przez całe życie unika tak zwanego śmieciowego jedzenia.

Dieta stulatki a zdrowie

Dzisiaj Madelina Paldo, mimo swojego podeszłego wieku, nie narzeka na zdrowie. Nie ma problemów z mówieniem i poruszaniem się, a nawet chodzeniem po schodach. Nie ma dolegliwości bólowych i jest pełna energii. Nie lubi bezczynnie siedzieć na emeryturze. Chętnie spotyka się z rodziną i przyjaciółmi oraz uczestniczy w imprezach. Niedawno bawiła się nawet na weselu.

Dieta roślinna

Dieta roślinna, którą tak ceni Madeline Paldo, oparta jest przede wszystkim na niskoprzetworzonych produktach pochodzenia roślinnego. Ten model odżywiania bardzo ogranicza lub nawet całkowicie eliminuje produkty odzwierzęce. Dieta roślinna uznawana jest za zdrową. Zalicza się do niej weganizm i wegetarianizm.

Produkty roślinne są mniej kaloryczne i zawierają dużo błonnika. Są ponadto bogate w witaminy, związki mineralne i antyoksydanty. W związku z tym dieta roślinna sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki. Spożywanie posiłków tego rodzaju zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy typu II, choroby Alzhaimera oraz nowotworów.

Należy jednak mieć na uwadze, że dieta roślinna zwiększa ryzyko anemii i może osłabiać kości. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy nie jest właściwie zbilansowana. Z tego powodu, planując rozpoczęcie odżywiania wyłącznie produktami roślinnymi, warto skonsultować się ze dietetykiem, który pomoże dopasować nowe menu do potrzeb i preferencji.

Śmieciowe jedzenie

Do tak zwanego śmieciowego jedzenia, którego przez całe życie unika stulatka z Chicago, zalicza się dania typu fast food i instant oraz wszelkie słodkie i słone przekąski. Tego rodzaju potrawy są najczęściej smażone na głębokim tłuszczu, a do tego przyprawiane dużą ilością soli, cukru i innych substancji poprawiających smak. Nie mają zbyt wielu wartościowych składników odżywczych, w tym przede wszystkim witamin i minerałów. Są to produkty niskiej jakości, kaloryczne i wysokoprzetworzone. Śmieciowe jedzenie to przeciwieństwo właściwie zbilansowanej diety.

Spożywanie śmieciowego jedzenia powoduje poważne konsekwencje zdrowotne. Zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym przede wszystkim nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, cukrzycy i otyłości. Wpływa na gorsze samopoczucie, problemy z trawieniem, przyrost masy ciała i tkanki tłuszczowej. Może też zwiększać podatność na uczulenia i alergie pokarmowe.