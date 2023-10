Nurkowanie na wstrzymanym oddechu sposobem na stres?

Według doktor Lindsay Bira – psychologa klinicznego zajmującego się leczeniem stresu w Centrum Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Teksasu w San Antonio – tak zwany freediving, czyli nurkowanie na wstrzymanym oddechu, jest sposobem na redukcję stresu. Co istotne - nie musi nawet odbywać się w wodzie, aby zobaczyć rezultaty.

Wystarczy ćwiczyć samą zdolność wstrzymywania oddechu. Według ekspertki już sama praca nad tą umiejętnością jest dla mózgu cenną lekcją.

Oddychanie - sposób na stres w pracy

Warto wykorzystać to ćwiczenie podczas codziennej pracy, zwłaszcza, kiedy jesteśmy zestresowani. Okazuje się, że nawet przy biurku możemy ćwiczyć nurkowanie na wstrzymanym oddechu. Wystarczy poświęcić na to zadanie kilka minut. Ćwiczenie składa się z 4 kroków.

zamknijmy oczy i zrelaksujmy swoje ciało,

weźmy kilka głębokich i kontrolowanych oddechów,

weźmy głęboki wdech i wstrzymajmy powietrze przez 60 sekund – pamiętajmy, aby świadomie się uspokoić, kiedy zaczniemy wpadać w panikę,

– pamiętajmy, aby świadomie się uspokoić, kiedy zaczniemy wpadać w panikę, powoli wypuśćmy powietrze i powtórzmy ćwiczenie od 3 do 5 razy.

Nurkowanie na wstrzymanym oddechu - jak to działa?

Początkowo takie ćwiczenie może wydawać się niemożliwe do wykonania. Jednak jak twierdzi Lindsay Bira – w tym tkwi sekret jego skuteczności. Umiejętność tolerowania wstrzymywania oddechu wzmacnia te same obszary w naszym mózgu, które pozwalają tolerować stres w życiu.

Z fizjologicznego punktu widzenia jesteśmy w pełni zdolni do wstrzymania oddechu przez dłużej niż 60 sekund. Jednak nasz mózg zaczyna wysyłać sygnały o niebezpieczeństwie, zanim minie ten czas. Podobnie sytuacja wygląda w innych sytuacjach. W czasie stresującego wystąpienia – nawet jeśli długo się do niego przygotowywaliśmy – możemy być wystraszeni i niepewni. Jeśli w tym momencie wstrzymamy oddech na 60 sekund, robimy coś, co nazywa się "ponowną oceną".

Ćwiczenia oddechowe - co na to badania naukowe?

Badanie przeprowadzone w 2017 roku przez psychologów udowodniło, że ćwiczenia oddechowe mogą pomóc złagodzić stres, a nawet wypalenie zawodowe. Wszystko dzięki temu, że wywołują w mózgu reakcje relaksacyjne. Przynoszą również takie korzyści zdrowotne jak obniżenie ciśnienia krwi i poprawa pracy układu sercowo-naczyniowego.

Natomiast w badaniu opublikowanym w 2022 roku udowodniono, że człowiek może bezpiecznie wstrzymać oddech na 90 sekund.

Czy ćwiczenia oddechowe są dla każdego?

Od opisywanego ćwiczenia oddechowego należy się jednak powstrzymać w przypadku chorowania na astmę i rozedmę płuc. Innymi przeciwwskazaniami są zaawansowany wiek oraz ciąża.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że proponowane ćwiczenie nie rozwiąże wszystkich naszych problemów, szczególnie tych związanych z traumatycznymi przeżyciami. Może jednak znacząco pomóc. Zwłaszcza jeśli będziemy wykonywać je regularnie.