Anna Lewandowska zawsze przykładała ogromną uwagę nie tylko do swojej kondycji fizycznej, ale także do zdrowia. Gdy jej organizm zaczął sygnalizować problemy, trenerka skonsultowała się z lekarzem. Okazało się, że zdiagnozowano u niej zespół nadmiernego rozrostu bakterii w jelitach, znanym jako SIBO. Anna Lewandowska już podjęła pierwsze kroki w celu łagodzenia objawów związanych z SIBO.

Póki co trzymam low FODMAP ze względu na SIBO – zdradziła jakiś czas temu.

Anna Lewandowska musiała zrezygnować ze słodyczy i przejść na dietę FODMAP

Ukochana Roberta Lewandowskiego podzieliła się także informacją o konieczności zrezygnowania ze słodyczy.Dieta FODMAP, na którą zwróciła uwagę Lewandowska, zakłada eliminację ciężkostrawnych węglowodanów, które szybko fermentują i mogą nasilać objawy. We wpisie opublikowanym 10 października Anna Lewandowska ponownie poruszyła temat SIBO na prośbę swoich fanów, którzy zadawali jej wiele pytań związanych z tą dolegliwością.

SIBO rzeczywiście łatwo pomylić z innymi dolegliwościami. Niektóre z objawów mogą występować równolegle, różnić się częstotliwością czy czasem trwania – podkreśliła trenerka.

Celebrytka załączyła do wpisu dwa zdjęcia: na jednym widać zupełnie płaski i wyrzeźbiony brzuch trenerki, a na drugim zaś wzdęty. Różnica jest zauważalna.

Anna Lewandowska zwraca uwagę na diagnostykę

Trenerka we wpisie podkreśliła, że SIBO można pomylić z innymi chorobami. Dlatego tak ważna jest diagnostyka.

Zdarza się także, że ta choroba przypomina swoim charakterem zespół jelita drażliwego. Co zatem zrobić, gdy czujecie, że z Waszym brzuchem jest coś nie tak? Jak upewnić się, że rzeczywiście macie SIBO? Tu z pomocą przyjdzie nam oczywiście odpowiednia diagnostyka. Dlatego coraz częściej stosuje się testy oddechowe, z których skorzystałam także ja. Można wykonać test wodorowy, metanowy bądź taki, który bada stężenie obu tych gazów jednocześnie. Do badania należy się odpowiednio przygotować i wziąć pod uwagę niektóre przeciwwskazania. Jeśli więc podejrzewacie u siebie SIBO to pierwszym, koniecznym krokiem jest wizyta u specjalisty– zdradziła trenerka.

Anna Lewandowska zdradziła także, że w najbliższym czasie planuje publikować na swoim profilu więcej treści związanych z tym tematem.

Ponieważ dostaję od Was mnóstwo pytań o SIBO, raz w tygodniu będę publikować treści poświęcone tej chorobie. Jestem w trakcie leczenia, ale mam nadzieję, że wkrótce uda mi się uporać z tematem – podsumowała.