Marianna Schreiber zyskała rozgłos w mediach dwa lata temu, gdy wzięła udział w programie "Top Model". Jej udział w castingu zaskoczył jurorów i widzów, gdy wyjawiła, że jest żoną ministra należącego do rządzącej partii. Postanowiła ryzykować karierę polityczną męża, aby spełnić swoje marzenia o modelingu. Po tej przygodzie Marianna całkowicie zrezygnowała z tej ścieżki.

Reklama

Potem zdecydowała się utworzyć własne ugrupowanie polityczne Mam Dość 2023, ale została z niego wykluczona. Teraz m.in. działa społecznie. Na Instagramie opowiada też o swoich doświadczeniach z zasadniczej służby wojskowej. Chętnie dzieli się rownież szczegółami z życia prywatnego.

Internauci skrytykowali stylizację Marianny Schreiber

W minioną sobotę żona ministra w towarzystwie najbliższej rodziny uczestniczyła w ślubie swojej matki. Całe wydarzenie szczegółowo udokumentowała na swoich koncie na Instagramie. Internauci serdecznie i przychylnie komentowali ten ważny moment w życiu jej matki, ale krytycznie ocenili strój Marianny.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Reklama

Z całym szacunkiem, ale stylizacja na cygańskie wesele; Mi osobiście się absolutnie nie podoba. Jak na dożynkach w Wołominie; Dla mnie tragedia; Taki trochę fashion from Raszyn; Mi tam byłoby wstyd ubierać się tak plus taki makijaż w dniu, który powinien być świętem mamy. To ona powinna być gwiazdą; Przykro to mówić, ale wyglądasz plastikowo; Nie, to nie jest ładne ani profesjonalne; Typowa karyna; Pani się po prostu przebrała za gwiazdę Bollywood- pisali w komentarzach internauci.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Marianna Schreiber odpowiedziała na nieprzychylne komentarze internautów

Marianna nie pozostała obojętna na komentarze obserwatorów. Gdy została nazwana "Karyną", odpowiedziała:

Dziękuję za ten komentarz. Każda uwaga jest ważna. Pozdrawiam wszystkie "Karyny" włącznie ze mną.

W odniesieniu do uwagi odnoszącej się do "dożynek w Wołominie" zaznaczyła, że choć jeszcze nigdy na takich nie była, to w przyszłości może rozważyć uczestnictwo.