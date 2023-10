Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej aktywnych trenerek personalnych w Polsce. Przez ponad dekadę inspiruje Polaków do podejmowania aktywności fizycznej, dbania o zdrowie, kondycję i utrzymanie smukłej sylwetki. Dzięki swoim zestawom treningowym, markowanym swoim nazwiskiem produktom spożywczym oraz motywacyjnym treściom zdobyła setki tysięcy lojalnych fanek.

Dla wielu kobiet 41-letnia Chodakowska stała się autorytetem w dziedzinie zdrowego odżywiania, odczarowując negatywne skojarzenia z dietami opartymi na głodówkach i wyczerpujących treningach. Dzięki temu zdobyła prawie 2 miliony obserwatorów na Instagramie i utrzymuje swoje miejsce w czołówce polskich influencerek.

Trenerka niedawno ujawniła, że w jej codziennym jadłospisie przeważają dania przygotowywane przez jej firmę, którą założyła, ale nie tylko. Ile kalorii spożywa Chodakowska i jak wygląda jej dieta?

Tyle kalorii dziennie spożywa Ewa Chodakowska

Ewa Chodakowska regularnie publikuje treningi i inspiruje swoich obserwatorów do aktywności fizycznej na swoich mediach społecznościowych. Często też pokazuje, co zamierza zjeść. Ostatnio ujawniła, że jej śniadanie miało aż tysiąc kalorii, co zaskoczyło wiele osób.

Jej oddane fanki były zaciekawione, pytając, jakie jeszcze potrawy znajdują się w jej codziennym menu i ile kalorii potrzebuje osoba o tak aktywnym trybie życia, jak ich idolka. W związku z tym trenerka postanowiła podzielić się szczegółami swojego jadłospisu.

Zszokowałam niejedną z Was, pokazując na stories, jak zjadam na śniadanie około 1000 kcal (…) Jem około 2500 kcal dziennie: 2200 kcal z @bediet_catering, 300 kcal uzupełniam przekąskami @beraw_ewachodakowska lub posiłkiem w restauracji - napisała trenerka.

Gwiazda fitness podkreśliła, że aż 90 procent kalorii, które spożywa, pochodzi z dań dostarczanych przez jej własną firmę cateringową. Pozostałe posiłki uzupełnia w restauracjach lub wybiera swoje ulubione przysmaki.

Tak wygląda dieta Ewy Chodakowskiej

Oprócz tego trenerka zdradziła także szczegóły swojej codziennej diety.

Nie lubię EKSPERYMENTOWAĆ z dietą! Nie wykluczam całych gam produktów! Nie jestem na redukcji! Na moim cateringu jestem od ponad 5 lat i stosuję wariat VEGE + RYBA. Od kilku miesięcy wskoczyłam na wariant @bediet_catering SELECT - czyli wybieram swoje menu dziennie. Kiedy mieszkam w Grecji, jestem na diecie ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ. Mam ponad 40 lat i perfekcyjne wyniki badań! Mam ponad 40 lat i metabolizm na wysokich obrotach! Mam ponad 40 lat i na przestrzeni miesiąca, nie mam huśtawek nastroju - dodała trenerka.