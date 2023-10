Gala Fall Fashion to impreza, na którą gwiazdy przybywają w ciekawych a często dosyć ekstrawaganckich kreacjach. Tak było i tym razem.

Reklama

Sarah Jessica Parker znana z roli Carry Bradshaw w serialu "Seks w wielkim mieście" wybrała na tę okazję inspirowaną baletem sukienkę Caroliny Herrery. Kreacja miała czarny kolor i składała się z obszernej spódnicy w stylu tutu. Do tak spektakularnego dołu Parker dobrała gorset z odkrytymi ramionami i wycięciem po środku.

Ekstrawagancka stylizacja Sary Jessici Parker

Jednak nie to zwróciło uwagę zarówno zgromadzonych na imprezie fotoreporterów, jak i gości. Sarah Jessica Parker dobrała do kreacji dwa, niedopasowane buty. Jeden w kolorze jasnego różu, drugi w ciemnym. Znawcy serialu "Seks w wielkim mieście" od razu dopatrzyli się nawiązania do do kultowego odcinka "Ucieczka z Nowego Jorku".

Reklama

Sarah Jessica Parker wybrała dwa różne buty

Parker dopełniła swoją kreację kokardą wpiętą we włosy i sięgająca podłogi. Dobrała do stroju błyszczącą torebkę i zegarek od Vacheron Constantin. Niektórzy zastanawiali się, czy dwa różne buty to przypadkiem nie modowa wpadka.

Parker szybko wyjaśniła skąd takie nietypowe "zestawienie".

Mieliśmy 2 pary sandałów z paskami @louboutinworld. Pat (Patricia Field - kostiumografka serialu "Seks w wielkim mieście" - przyp. red.) i ja zdecydowałyśmy się wybrać po 1 sztuce. Być może dlatego, że oba były tak wspaniałe kolorystycznie i wydawały się w harmonii z sukienką, ale także dlatego, że po prostu podobało nam się ich połączenie. Przesyłam pozdrowienia. I mam nadzieję, że to satysfakcjonująca odpowiedź. Xxx. - napisała.