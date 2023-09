Reklama

Krótkie, żartobliwe życzenia na Dzień Chłopaka to doskonały sposób na to, by dać znać kolegom czy znajomym, że pamięta się o ich święcie. Wysłanie zabawnej rymowanki czy zwięzłych życzeń bez rymów nie zajmie wiele czasu, a może komuś sprawić radość. Można napisać je samodzielnie, a można skorzystać z gotowych życzeń dostępnych w internecie.

Śmieszne życzenia na Dzień Chłopaka do wysłania SMS-em Messengerm etc.

Reklama

Oto kilka wybranych przykładów życzeń do wysłania na Dnia Chłopaka SMS-em, Messengerem etc. Mogą one również stać się inspiracją do napisania własnych życzeń.

W Dzień Chłopaka życzę ci zdrówka. Niech w portfelu będzie zawsze gotówka. Niech sukcesów Ci w życiu nie brakuje, a sprawdziany idą lepiej niż na tróje.

Dziś faceta dzień się świeci, więc ci życzę, tego, co Cię kręci. Trzech sportowych samochodów, pięknych dziewczyn, dobrych dochodów. Niech inflacja cię nie złapie, siedź wygodnie na kanapie.

Śmiej się dużo, ucz się mało, na klasówkach ściągaj śmiało. Bądź mądrzejszy niż komputer, szybszy niż japoński skuter.

Dzień Chłopaka to już dziś, więc życzenia składam Ci! Bądź pomocny jak komputer, szybki niczym nowy skuter! Sympatyczny niczym miś i słodziutki niczym ptyś! Wszystkiego najlepszego!

Zdrówka, szczęścia, pomyślności. Mało trosk i mnóstwo radości. Żeby stawy nie bolały, a koszulki wyszczuplały.

Poważne życzenia na Dzień Chłopaka - rymowane i bez rymów

Dla tych, którzy czują, że takie żartobliwe tony nie pasują do osoby, której chcą wysłać złożyć życzenia z okazji Dania Chłopaka, mamy kilka propozycji w nieco poważniejszym tonie.