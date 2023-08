Tego lata poczuliśmy ogromną potrzebę powrotu do czasów, w których jakość była ważniejsza niż ulotne, pojawiające się i znikające trendy.

Boris Kudlicka, projektant, który wraz z Weroniką Libiszowską i Rafałem Otłogiem, prowadzi specjalizujące się w realizacjach premium biuro Boris Kudlicka with Partners, wyjaśnia: "W naszym przypadku quiet luxury odnosi się w dużej mierze do bardziej intymnego spojrzenia na doświadczenia klientów, związane z posiadaniem. Tworzymy wiele wyjątkowych realizacji w Polsce i na świecie, przyciągając do siebie inwestorów, dla których osobiste wybory są znacznie ważniejsze, niż publiczna aprobata. Ich wnętrza i domy mają oczywiście zachwycać, jednak niekoniecznie emanując jawnym przepychem. To osoby, które są na tym etapie życia, na którym nie muszą już nic udowadniać".

Weronika Libiszowska i Rafał Otłog dodają: „Dyskretny luksus wiąże się z pewnego rodzaju powściągliwością, pozwalając, by elementem definiującym dane wnętrze była przede wszystkim jakość zastosowanych rozwiązań. Namawiamy naszych Klientów do inwestowania w wyposażenie, które będzie miało bardziej „długoterminową” renomę i przeciwstawi się chwilowym trendom – będąc przede wszystkim autentycznym i dyskretnym. W tym przypadku markowa etykieta brandu nie musi być od razu rozpoznawalna – dopiero po bliższym przyjrzeniu się forma i kunszt wykonania mebli czy oświetlenia ujawniają ich designerski rodowód”.