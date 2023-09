Reklama

Wśród mnóstwa trendów związanych z tańcem, kuchnią i makijażem na TikToku, wyróżniło się ostatnio coś zupełnie innego. Nie wymaga on żadnych specjalnych umiejętności ani zdolności artystycznych. Wystarczy, że masz w pobliżu swojego chłopaka, brata lub męża i zadasz im pytanie, jak często myślą o Imperium Rzymskim. Ten nowy i nietypowy trend szybko zyskał popularność i został nagrany przez ogromną liczbę użytkowników. Jedną z pierwszych osób, które się tym zainteresowały, była użytkowniczka o pseudonimie @theyaresam_. Jej nagranie zdobyło już prawie 651 tysięcy polubień i zostało odtworzone ponad 5 milionów razy.

„Jak często myślisz o Imperium Rzymskim”?

Nowy trend na TikToku polega na zadawaniu mężczyznom pytania, jak często myślą o Imperium Rzymskim. Choć samo pytanie może wydawać się abstrakcyjne, to odpowiedzi, są jeszcze bardziej zaskakujące. Twórczyni jednego z najpopularniejszych nagrań opowiedziała, że widziała filmik na TikToku, w którym mężczyźni byli pytani, czy często myślą o Imperium Rzymskim.

Zadzwoniłam do mojego męża i powiedziałam: "Hej, jak często myślisz o Imperium Rzymskim?", a on odpowiedział, że każdego dnia. Wtedy rozpoczęliśmy 45-minutową dyskusję na temat Imperium Rzymskiego, a później Egipcjan i neandertalczyków, aż w końcu rozmawialiśmy o Wielkim Wybuchu. Przez to zaczęłam myśleć o ludzkości w zupełnie nowy sposób i chyba od teraz będę codziennie myśleć o Imperium Rzymskim -powiedziała tiktokerka @theyaresam_.

Odpowiedzi na zaskakujące pytanie

Niektórzy mężczyźni reagują na to pytanie, mówiąc, że myślą o Imperium Rzymskim kilka razy dziennie, inni stwierdzają, że robią to raz w tygodniu, a jeszcze inni przyznają, że w ogóle nie myślą o tym. Po zadaniu tego pytania wielu z nich angażuje się także w dyskusje na temat starożytnych cywilizacji. W miarę rozwoju tego trendu trudno jest ustalić, na ile odpowiedzi mężczyzn są szczere, a na ile wynikają z chęci stworzenia ciekawego materiału do publikacji na TikToku. Niemniej jednak filmiki z Imperium Rzymskim w tle stały się viralowe i stworzyły trend, który jest obecnie jednym z najbardziej popularnych na tej platformie społecznościowej.

O co chodzi z pytaniem o Imperium Rzymskie?

Dlaczego akurat Imperium Rzymskie? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, zarówno dla użytkowników popularnej chińskiej platformy społecznościowej, jak i samych twórczyń tego trendu. Niektóre internautki przypuszczają, że całe to "wyzwanie" może sugerować, że mężczyźni często mają w swoich myślach starożytny Rzym. Jednak rzeczywista przyczyna wyboru tego tematu pozostaje tajemnicą.

Mój chłopak nie ma TikToka, więc to nie fake. Powiedział mi, że kilka razy w tygodniu i zaczął opowiadać o jakieś ciekawostki. Byłam w szoku;Mój odpowiedział, że regularnie, a teraz słucham o najważniejszym imperium w dziejach ludzkości, które ukształtowało dzisiejszą cywilizację; Też swojego zapytałam. Ja nie wiem, czy oni nas wkręcają, czy co – pisały pod filmikami użytkowniczki TikToka.