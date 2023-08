- Wyniki badania są dla nas bardzo ciekawe. Ponad 45% Polaków wybrało pierścionek zaręczynowy z diamentem, lecz blisko 15% Polaków – z cyrkonią, z kamieniem bez wartości, który na dodatek szybko się niszczy i traci blask – wyjaśnia Tomasz Osman, współwłaściciel i prezes zarządu Savicki.

Reklama

Po pierwsze – wygląd, po drugie – cena

Co wpływa na wybór konkretnego pierścionka zaręczynowego? Dla ponad połowy odpowiadających najważniejsze okazały się – wygląd pierścionka (55%) oraz cena (52,9%).Warto podkreślić, że kwestia ceny była istotna nie tylko dla osób o najniższych dochodach, lecz również dla tych, których dochody można określić jako przeciętne lub wysokie.

Reklama

Jaką więc kwotę Polacy wydają na pierścionek zaręczynowy? Ponad 40% ankietowanych przeznaczyło kwotę od 3 do 11 tysięcy złotych - prawie 29% od 3 do 5 tysięcy złotych i ponad 12% od 6 do 11 tysięcy złotych. Z kolei blisko 60% badanych zapłaciło za pierścionek zaręczynowy kwotę oscylującą wokół 2 tysięcy złotych lub mniejszą.

Inaczej podchodzi się do zakupu pierścionka zaręczynowego na Zachodzie. Tam przyjmuje się, że powinien być wart tyle, ile wynosi przynajmniej miesięczna pensja kupującego. Pierścionek zaręczynowy jest traktowany jako pierwsza inwestycja w rodzinę oraz wspomnienie jednej z najpiękniejszych chwil w życiu.

Chociaż takie założenia mogą się wydawać wygórowane, to badanie pokazuje, że za niską ceną niestety podąża niska jakość wybranego pierścionka. Chociaż atrakcyjny wygląd pierścionka jest ważny, to mniejsze znaczenie ma już kruszec, z jakiego został wykonany – tylko dla 28,4% badanych było to istotne. Ponad 40% badanych tak naprawdę nie wie za co zapłaciło - nie wiedzą lub nie pamiętają, jaka była próba kruszcu, z którego był zrobiony pierścionek. Blisko 15% badanych wybrało cyrkonię za główny kamień.

Reklama

- Według badania duży wpływ na wybór odpowiedniego modelu pierścionka ma też opinia sprzedawcy w salonie jubilerskim. Wskazało ją jako jeden z najważniejszych czynników 33,3% ankietowanych – wyjaśnia Tomasz Osman.

Jak zaręczyny, to żółte złoto i diamenty

Polacy są tradycjonalistami, jeśli chodzi o wybór kamienia oraz kruszcu, z jakiego wykonany jest pierścionek zaręczynowy. Na ponad 45% podarowanych pierścionkach błyszczy biały diament, a blisko 65% pierścionków wykonano z żółtego złota. Dwie najczęściej wskazywane próby kruszcu to 925 w przypadku srebra i 585 w przypadku złota. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się pierścionki z dwukolorowego (11,3%) czy kolorowego złota, np. białego czy czarnego (11,2%) oraz srebra (9,5%). Oprócz diamentu i cyrkonii Polacy sięgają również po kamienie szlachetne takie jak niebieskie (11,5%) lub białe (6,6%) szafiry, szmaragdy (7,2%) czy rubiny (5,6%). W przypadku 11,2% pierścionek w ogóle nie miał kamienia.

Najpierw wybranka, potem salon jubilerski

Z kim Polacy konsultują wybór pierścionka zaręczynowego? Okazuje się, że przede wszystkim z własną partnerką bądź własnym partnerem. 42,5% badanych wskazało na pierwszym miejscu właśnie te osoby. Jednak istotną rolę w decyzji o zakupie pierścionka odgrywają także strona internetowa producenta biżuterii (15,2%) oraz rozmowa z konsultantem w salonie jubilerskim (12,4%). Najczęściej szukamy informacji związanych z rodzajami kamieni szlachetnych, rozmiarami pierścionków oraz porównujemy oferty różnych marek jubilerskich.

Badanie wskazuje też, że Polacy wciąż z dystansem podchodzą do zakupu biżuterii online. Na zakup pierścionka zaręczynowego w sklepie internetowym zdecydowało się jedynie 21,2% ankietowanych. Chętniej wybieramy salony stacjonarne i to dużych sieci handlowych zajmujących się sprzedażą biżuterii.

* Badanie zostało przeprowadzone przez centrum badawczo-rozwojowe Biostat na przełomie kwietnia i maja w 2023 roku. Badanie miało charakter ilościowy i zostało zrealizowane przy użyciu techniki wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony www (CAWI). Badanie było skierowane do osób, które w ostatnich 5 latach się zaręczyły. Ogółem w badaniu wzięło udział 1000 osób (500 mężczyzn i 500 kobiet).