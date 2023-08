Zgodnie z badaniem Digital Care, 96 proc. respondentów używa smartfona podczas urlopu. W celach służbowych podczas urlopu korzysta z niego 24 proc. ankietowanych. Przy tym 22 proc. respondentów używa smartfona podczas urlopu o ponad 2 godziny krócej niż na co dzień, 21 proc. - o 1-2 godziny krócej, a 44 proc. – tak jak zwykle.

Reklama

Stwierdzono, iż spośród osób korzystających ze smartfona na wakacjach 44 proc. ogranicza swój czas korzystania z niektórych aplikacji. Wymieniano m.in.: social media (58 proc.), aplikacje do grania (41 proc.), komunikatory (32 proc.) i aplikacje streamingowe (25 proc.)

- Choć wyniki pokazują, że na wakacjach staramy się odpoczywać od telefonów, to nadal jest to czas wzmożonych napraw w serwisach. Z naszych doświadczeń wynika, że najwięcej zgłoszeń otrzymujemy w okresie letnim. W lipcu i sierpniu o 33 proc. rośnie ryzyko zalania smartfona wodą, a o 11 proc. zwiększa się szansa na uszkodzenie mechaniczne – oceniła ekspertka Digital Care Anna Kozłowska-Pietraszko.

Reklama

Zgodnie z raportem podczas urlopu najczęściej korzystamy z aplikacji takich jak: komunikatory (69 proc.), mapy (65 proc.), social media (64 proc.), aplikacje płatnicze/wymiany walut (34 proc.) czy aplikacje do planowania podróży oraz wyszukiwania atrakcji (27 proc.).

Jak wynika z badania, podczas przygotowań do urlopu użytkowanie tych aplikacji wygląda następująco: 73 proc. w przypadku aplikacji pogodowych, 56 proc. mediów społecznościowych, 41 proc. z aplikacji do rezerwacji noclegów, a po 37 proc. z aplikacji płatniczych/wymiany walut i aplikacji do planowania podróży oraz wyszukiwania atrakcji.

Zgodnie z raportem, 56 proc. ankietowanych wykonuje do 100 zdjęć podczas urlopu, 35 proc. od 100 do 500, 5 proc. od 500 do 1000, a 3 proc. powyżej 1000. Dodano, że 16 proc. badanych na bieżąco zamieszcza filmy lub zdjęcia z wakacji w social mediach, 11 proc. robi to po powrocie, 28 proc. zależnie od wyjazdu i miejsca pobytu, a 45 proc. nie relacjonuje swojego urlopu w mediach społecznościowych.

Reklama

Badanie zostało wykonane na zlecenie Digital Care na platformie Omnisurv przez IQS w dniach 13-15 lipca br. (PAP)

Adrian Reszczyński

ra/ mk/