Dla kogo wakacje we wrześniu?

Planowanie wakacji poza sezonem ma wiele walorów, zaczynając od niższych cen za loty czy zakwaterowanie, po bardziej kameralną atmosferę na miejscu. Wiele osób celowo zwleka z urlopem i planuje go właśnie we wrześniu, po to żeby uniknąć tłumów i hałasu, korzystając z ciszy i spokoju. Według przeprowadzonej analizy we wrześniu i w październiku odnotowano wzrost rezerwacji wśród par. 36% użytkowników na miejscu spędzi od 1-2 tygodni, a niemal co trzeci wyruszy na przedłużony weekend od 4-6 dni i prawie tyle na pobyt do 3 dni.

Kiwi.com wskazuje, że najczęściej wybierany na podróż moment zbiega się z rozpoczęciem roku szkolnego. Najpopularniejsza jest szczególnie pierwsza połowa września, a piątek 1 września to najchętniej wybierana data.

Najpopularniejsze kierunki

Wrzesień i październik to nadal atrakcyjny podróżniczo czas, zwłaszcza na południu Europy, gdzie można liczyć na iście letnią aurę z mniej dotkliwymi temperaturami. Coraz częściej w zestawieniach pojawią się również kraje nordyckie, w których można liczyć na umiarkowany i przyjemny klimat. W tym roku, wśród najpopularniejszych kierunków na wakacje we wrześniu i w październiku znalazły się:

Włochy

Hiszpania

UK

Grecja

Francja

Portugalia

Chorwacja

Norwegia

Niemcy

Szwecja

Ile będzie kosztował urlop poza sezonem?

Jak pokazują analizy, wakacje poza sezonem są znacznie tańsze niż w szczycie. Włochy najtańsze będą w październiku, kiedy podróżujący za bilet średnio płacili 96 EURO, o 19 EURO mniej niż we wrześniu.

Na lotach do Hiszpanii w październiku, w porównaniu z sezonem wakacyjnym, zaoszczędzimy około 30 EUR, płacąc średnio 139 EUR za podróż.

Z kolei Norwegia we wrześniu czy październiku będzie niemal o połowę tańsza niż w środku lata. Turyści wybierający się tam we wrześniu za bilet średnio płacili 43 EUR, podczas gdy w sierpniu cena ta wynosiła 88 EURO.