Oto kilka wskazówek dotyczących pielęgnacji hortensji:

Stanowisko: Hortensje najlepiej rosną na stanowisku o półcieniu lub lekkim cieniu. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia w południowych regionach, ponieważ może to prowadzić do oparzeń liści.

Gleba: Hortensje preferują glebę wilgotną, ale dobrze drenującą. Gleba powinna być żyzna i bogata w próchnicę. Unikaj nadmiernego przesuszania gleby, ale także nadmiernego podlewania, które może prowadzić do gnicia korzeni.

Podlewanie: Regularnie podlewaj hortensje, zwłaszcza w okresach suchych. Warto utrzymywać równomierne nawilżenie gleby, unikając przelania. Kontroluj wilgotność gleby palcem - jeśli jest sucha na głębokości około 2-3 cm, czas na podlewanie.

Nawożenie: W okresie wzrostu hortensje korzystają z regularnego nawożenia. Możesz stosować nawóz do roślin kwitnących na wiosnę i latem zgodnie z zaleceniami producenta. Unikaj nadmiernego nawożenia, ponieważ może to prowadzić do nadmiernego wzrostu liści kosztem kwitnienia.

Przycinanie: Hortensje można przycinać na wiosnę, aby pobudzić wzrost nowych pędów i kwitnienie. Usuń martwe i uszkodzone gałęzie oraz przycięcie starszych pędów do nisko rosnącego pąka. Należy pamiętać, że niektóre odmiany hortensji kwitną na pędach zeszłorocznych, dlatego nie przycinaj ich zbyt drastycznie.

Zimowanie: Hortensje są ogólnie mrozoodporne, ale warto na zimę okryć korzenie i podstawkę rośliny ściółką lub słomą, aby zapewnić im dodatkową ochronę przed mrozem.

Pielęgnacja kwiatów: Jeśli hodujesz hortensje odmiany zmieniającej barwę (np. Hortensja bukietowa), pamiętaj, że kolor kwiatów może się zmieniać w zależności od pH gleby. Kwaśna gleba (pH poniżej 6) sprzyja wytworzeniu niebieskich kwiatów, podczas gdy zasadowa gleba (pH powyżej 7) sprzyja różowym lub czerwonym kwiatom. Możesz dostosować pH gleby, stosując odpowiednie nawozy lub dodatki.

Pamiętaj, że różne odmiany hortensji mogą mieć nieco różne wymagania, więc zawsze warto zapoznać się z zaleceniami dla konkretnej odmiany, którą posiadasz. Pielęgnacja hortensji wymaga regularnej troski i uwagi, ale nagrodą są piękne, obfite kwiaty.