Świeża mięta to idealny dodatek do letnich napojów takich jak lemoniada, mohito, czy naparów, ale też do dań np. sosów do mięs z grilla.

Jak ją hodować, by służyła nam przez całe lato?

Oto kilka kroków, które mogą pomóc Ci w hodowaniu mięty na balkonie:

Wybierz odpowiedni pojemnik: Wybierz doniczkę lub pojemnik o odpowiednich rozmiarach i głębokości. Upewnij się, że ma otwory odpływowe, aby umożliwić drenaż wody.

Wybierz odpowiedni podłoże: Mięta preferuje glebę o dobrze przepuszczalnej strukturze. Możesz użyć mieszanki ogrodniczej z dodatkiem kompostu lub torfu, aby zapewnić odpowiednią strukturę i składniki odżywcze.

Znajdź odpowiednie miejsce: Mięta potrzebuje słonecznego lub półcienistego miejsca na balkonie. Upewnij się, że roślina otrzymuje co najmniej 4-6 godzin dziennego światła.

Sadzenie sadzonek lub nasion: Możesz hodować miętę z sadzonek lub z nasion. Sadzonki mięty są dostępne w centrach ogrodniczych i są łatwe do posadzenia. Jeśli decydujesz się na nasiona, wysiej je na powierzchni podłoża i lekko przykryj cienką warstwą ziemi.

Regularne podlewanie: Mięta potrzebuje stałego nawadniania, aby utrzymać wilgotność gleby. Nie dopuszczaj do przesuszenia podłoża, ale również unikaj nadmiernego podlewania. Dobrze jest sprawdzać wilgotność gleby palcem przed podlaniem. Codziennie zaraszaj też jej liści.

Nawożenie: Co kilka tygodni można stosować lekki nawóz organiczny, aby zapewnić roślinie odpowiednie składniki odżywcze. Możesz użyć nawozu ogrodniczego, który jest przeznaczony do uprawy ziół.

Zbiór liści: Miętę można zacząć zbierać, gdy roślina osiągnie wystarczającą wielkość. Zrywaj liście stopniowo, zostawiając kilka górnych liści na roślinie. To zachęci ją do dalszego wzrostu i zagęszczenia.

Pamiętaj, że mięta może być rośliną ekspansywną i ma tendencję do rozprzestrzeniania się. Możesz ograniczyć jej rozrost, przycinając roślinę regularnie.