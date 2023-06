Reklama

Tegoroczna edycja akcji to kolejny krok naprzód, jeśli chodzi o liczbę kwalifikowanych rodzajów aktywności! Aby wesprzeć Move For The Planet, wcale nie trzeba być biegaczem, można uprawiać jedną z 34 sportowych dyscyplin, do których zaliczają się:

bieganie, wirtualne bieganie, plogging, bieżnia, biegi przełajowe, chód sportowy, nordic walking, jazda na wózku inwalidzkim, spacery, piesze wycieczki, orbitrek, tenis, piłka nożna, gra w golfa, wchodzenie po schodach, lekkoatletyka, koszykówka, tenis stołowy, siatkówka, squash, futbol amerykański, piłka ręczna, paddel, baseball, siatkówka plażowa, rugby, krykiet, frisbee, hokej na trawie, lacrosse, kolarstwo, kolarstwo wyścigowe, kolarstwo górskie, kolarstwo wirtualne.

Aktywności można zbierać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze – wystarczy dołączyć do wyzwania Move For The Planet w aplikacji adidas Running i rejestrować je w okresie 1-12 czerwca. Każde 10 minut = 1 € na rzecz fundacji Common Goal!

W tym roku przygotowaliśmy dla Warszawiaków 2 specjalne wydarzenia. Pierwsze to Wegański Plogging, czyli wspólne sprzątanie dzikiego brzegu Wisły oraz warsztaty na temat zrównoważonego rozwoju i idei weganizmu z gościnnym udziałem naszych tegorocznych partnerów – fundacji Run Vegan oraz wegańskiej cukierni Baja. To wydarzenie odbędzie się w piątek 3 czerwca, a 8 czerwca znów pobiegniemy wzdłuż Wisły w drugiej edycji naszego Biegu 7 Mostów, którego zakończeniem będzie wspólny piknik z zimną lemoniadą na plaży obok Mostu Łazienkowskiego. W sam raz na rozpoczęcie długiego weekendu! - opowiada Oliwia Malmon, Co-Captain adias Runners Warsaw.

Wspólne sprzątanie, warsztaty edukacyjne i sportowe pikniki czekają także na mieszkańców Poznania i Trójmiasta. Wydarzenia specjalne, organizowane przez społeczności adidas Runners, odbędą się w obydwu lokalizacjach 3 i 10 czerwca. Szczegółowy opis i bezpłatne zapisy dostępne są w aplikacji adidas Running.

Aby być na bieżąco z treningami i innymi wydarzeniami adidas Runners w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście, dołącz do grup na Facebooku.