Naturalną sprawą jest to, że rzeczy i sprzęty, a nawet przestrzenie w naszych domach i mieszkaniach się zużywają. Spośród respondentów badania ponad połowa deklaruje, że coś w ich domu wymaga naprawy lub modyfikacji, z czego 2/3 z nich ma na myśli remont, a 42% naprawę uszkodzonych przedmiotów.

Dlaczego Polki i Polacy decydują się na zmianę aranżacji przestrzeni, w których żyją? Największą motywacją remontową jest chęć modernizacji i unowocześnienia wnętrz. To powód, dla którego 56% badanych postanowiło zmienić coś w swoich domach oraz mieszkaniach. Inną pobudką była konieczność naprawy lub wymiany starych elementów wykończenia, np. podłogi czy instalacji – przyczynę tę wskazało 15% uczestników badania. Respondenci sporadycznie jako przyczynę wskazywali również: remont mieszkania lub domu przed wprowadzeniem się do niego, dokończenie wcześniej rozpoczętego i z różnych względów przerwanego remontu, przygotowanie mieszkania na wynajem, zmiany sytuacji życiowej jak wprowadzenie się partnerki/partnera czy narodziny dziecka.

Przed remontem najczęściej szukamy inspiracji do wystroju wnętrz – robi to ponad połowa badanych. Ponadto zamawiamy meble, również te robione na wymiar, oraz kupujemy odpowiedni sprzęt AGD. Co czwarta osoba, żeby sfinansować plany remontowo-budowlane, bierze kredyt lub pożyczkę, a co piąta korzysta z usług prawnych lub notarialnych.

Najczęściej remontowane pomieszczenia i typy prac

Według raportu „Jak remontują Polacy” na kompleksowy remont całego mieszkania czy domu zdecydowała się co piąta osoba. Najczęściej remontowanymi pomieszczeniami były kuchnia i salon. Są to pomieszczenia, w których najchętniej przyjmujemy gości, dlatego nie dziwi fakt, że są modernizowane w pierwszej kolejności. Na dalszych miejscach w remontowej hierarchii uplasowały się łazienka oraz sypialnia. Rzadziej przeprowadzano remont jadalni i pokoju dziecka (dzieci do 18. roku życia posiadała blisko połowa uczestników badania). Większość prac remontowych, bo aż 87%, obejmowała malowanie ścian i sufitów. Jest to zadanie, którego podejmujemy się często bez pomocy fachowca, a zmiana w pomieszczeniu jest wyraźnie widoczna. Można w ten sposób szybko odświeżyć pomieszczenie i nie jest to zbyt kosztowne.

Kolejnymi najczęściej wykonywanymi pracami remontowymi były: wykończenie podłogi, biały montaż i układanie płytek – remont obejmował to w blisko połowie przypadków. Rzadziej dokonujemy: montażu lub wymiany drzwi, przeróbek instalacji elektrycznych, wodnych lub kanalizacyjnych, zabudowy z karton gipsu, tapetowania czy montażu lub wymiany okien.

Remont = stres?

Warto mieć świadomość, że remont dla większości stanowi duże wyzwanie zarówno finansowe, logistyczne, jak i emocjonalne. Blisko połowa osób, które rozważają zmiany w mieszkaniu czy domu lub naprawę niedziałających przedmiotów, myśli o tym już na 9 miesięcy przed rozpoczęciem prac. O tym, że jest to stresujący i trudny proces świadczy również fakt, że w trakcie remontu 76% osób planuje, by po jego zakończeniu wypocząć, a nawet pojechać na wakacje.

W związku z dużymi obciążeniami finansowymi i czasowymi Polki i Polacy częściej przeprowadzają remonty poszczególnych pomieszczeń niż całych domów lub mieszkań, a część prac planują wykonać samodzielnie. Życie jednak weryfikuje nasze umiejętności i nierzadko niedoszły fachowiec rezygnuje z wykonania założonych prac.