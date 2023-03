Pewnym krokiem po własne M

Kobiety to bardzo wymagająca grupa klientów. Są dobrze zorientowane w rynkowych realiach, wykazują się niezależnością i ogromną przedsiębiorczością.

- Z wypowiedzi deweloperów wynika, że panie, które planują zakup wymarzonego M, rzetelnie przygotowują się do spotkań. Mają sprecyzowane oczekiwania, dobrze znają oferty konkurencyjne i zadają szereg pytań, począwszy od zastosowanych w danym projekcie materiałów budowlanych, a skończywszy na kwestiach prawnych – mówi Katarzyna Krupa, Kierownik biura sprzedaży Cordii w Poznaniu.

Kobietom nie da się także odmówić zaangażowania. To one inicjują kontakt w sprawie oferty i często podejmują ostateczną decyzję o zakupie. Zanim jednak do tego dojdzie, badają rynek i sprawdzają wszelkie możliwe opcje.

Ze smykałką do negocjacji

Podobno nie wypada rozmawiać o pieniądzach, ale kupując mieszkanie, nie sposób pominąć tego tematu. Panie nie boją się pytać o rabaty i dodatkowe benefity. Są odważne w negocjacjach i śmiało proponują korzystne dla siebie rozwiązania.

Kobiety chętnie rozmawiają nie tylko o cenie, ale również o warunkach zakupu. Rozumieją istotę negocjacji – konieczność wypracowania pewnych kompromisów, aby zabezpieczyć swoje priorytety – co ostatecznie nie zawsze oznacza cenę.

Justyna Hamrol-Wasielewska, dyrektor sprzedaży i marketingu Eiffage Immobilier Polska zauważa, że z roku na rok wzrasta liczba kobiet, które szukają lokali odpowiednich na wynajem. Wybierają je głównie ze względu na prestiżową lokalizację, a także wysoki standard naszych budynków. Ceny w tych sytuacjach negocjują na podstawie dostępnego przez siebie budżetu, a także porównując oferty innych deweloperów z segmentu premium.

Ma być praktycznie

Utarło się, że klientki zwracają przede wszystkim uwagę na wizualne aspekty mieszkania. Po części to prawda, wiele pań to estetki, dla których ważny jest wygląd wymarzonego M. To jednak dopiero początek długiej listy istotnych kwestii, które biorą pod uwagę, kupując nieruchomości.

Kobiety przywiązują większą wagę do detali, bardzo ważna jest dla nich ergonomia i praktyczne aspekty codziennego funkcjonowania w mieszkaniu.

– Nasze doświadczenia sprzedażowe pokazują, że kobiety podchodzą do zakupu mieszkania bardzo praktycznie. Oznacza to skoncentrowanie uwagi (oraz wymagań) na układzie i funkcjonalności lokalu. Szczególnie wysoko cenią one przestronne przestrzenie oraz miejsca do przechowywania - mówi Aleksandra Lewandowska, specjalistka ds. sprzedaży w RONSON Development.

Klientki chcą jak najdokładniej zapoznać się z projektem mieszkania. Chętnie przeglądają dokumentację i zadają pytania techniczne.

- Kobiety lubią widzieć, co kupują i to dosłownie. Cenią sobie możliwość zapoznania się z wizualizacjami osiedla, a także sprawdzenia układu mieszkania i terenu osiedla na makietach 3D, które udostępniamy klientom w naszych biurach sprzedaży –wyjaśnia Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Z myślą o przyszłości

Zakup mieszkania to dla większości klientek długoterminowy projekt, który punkt po punkcie należy realizować. Zależy im na spełnieniu wielu praktycznych oczekiwań np. dostępności do garażu, efektywności wykorzystania przestrzeni mieszkalnej, komforcie użytkowania i jednocześnie odpowiednio wysokim standardzie części wspólnych czy atrakcyjnym zagospodarowaniu terenu przy budynku.

- Panie, które kupują lokale myślą o nich przyszłościowo. Oczekują szczegółowych informacji o lokalnej infrastrukturze (przedszkola, szkoły, sklepy, placówki ochrony zdrowia), komunikacji miejskiej, pytają o dostępne w mieszkaniach pomieszczenia do przechowywania lub możliwość ich wykończenia – tłumaczy Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Kobiety przewidują, analizują i wyciągają wnioski. Robią to również w procesie zakupu mieszkania. Chcą być przygotowane na różne ewentualności.

Podsumowanie

Z sondy, którą przeprowadzono, wynika, że klientki, które decydują się na zakup mieszkania, czują się w tym procesie coraz pewniej. Mają wiedzę, doświadczenie i nie boją się zadawać pytań. Do biur sprzedaży przychodzą z jasno określonym celem. Cechuje je pragmatyzm i zdecydowanie. Wbrew stereotypom zwracają uwagę nie tylko na estetyczne aspekty mieszkania. Odważnie rozmawiają o cenie, wizualizacjach 3D czy kwestiach prawnych.