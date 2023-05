Aktywność fizyczna – od tego zacznij

To nie żaden błąd. Jak się okazuje podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu nie jest tylko jedzenie. Według Instytutu Żywności i Żywienia na pierwszym miejscu powinno się stawiać szeroko rozumianą aktywność fizyczną. Uprawianie sportu sprzyja rozwojowi prawidłowej sylwetki, poprawia kondycję, a także zwiększa tkankę mięśniową. Planowanie diety powinniśmy zatem zacząć od znalezienia czasu na ruch i ćwiczenia. Każdego dnia postarajmy się poświęcić przynajmniej 30 minut na aktywność.

Codzienny spacer powinien zatem stać się dla nas rytuałem, a jeśli pogoda na to nie pozwala, zaplanujmy sobie ćwiczenia ruchowe w domu. Może to być np. yoga lub stretching. Zadbajmy o to, by w każdym dniu znaleźć czas na rozruszanie naszego ciała. Podziękuje nam za to cały organizm i sami będziemy czuli się dużo lepiej.

Zastąp słodycze, jedząc owoce i warzywa

U samej podstawy wyżej wspomnianej piramidy żywienia znajdują się bezcenne owoce i warzywa, które są fundamentem prawidłowego funkcjonowania organizmu. Lista korzyści, jakie niesie ze sobą ich jedzenie jest długa: od wzmacniania odporności, przez pomaganie w trawieniu posiłków, aż po dostarczanie naturalnej energii. Dziennie powinniśmy spożywać od 4 do 5 posiłków w regularnych porach, a najlepiej żeby w każdym z nich znalazły się warzywa i owoce w proporcji 3/4 warzyw i 1/4 owoców.

Warzywa to źródła bardzo potrzebnych naszemu organizmowi witamin. Zielone zawierają np. błonnik, magnez oraz żelazo, a także witaminy A, C, E i K. Czerwone natomiast pomogą dostarczyć składniki mineralne takie jak: potas, magnez, wapń, żelazo oraz witaminy A, C, a także te z grupy B, szczególnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku.

Tłuszcze nie takie złe, jak je malują

Tłuszcze znajdują się na samym szczycie piramidy, to nie oznacza jednak, że mamy je wyeliminować. Przeciwnie – są bardzo istotnym elementem zdrowej diety. Najlepiej jednak zamiast tłuszczu pochodzącego od zwierząt, wybierać oleje roślinne czy orzechy. Dobrym wyborem będą także ryby, które są dodatkowo źródłem pełnowartościowego białka.

Ryby, które powinniśmy spożywać 2-3 razy w tygodniu, zawierają cenne kwasy tłuszczowe omega-3 głównie DHA przyczyniające się do utrzymania prawidłowego widzenia. DHA wykazuje korzystne działanie w przypadku spożywania 250 mg dziennie. Składnik ten znajdziemy także np. w suplemencie diety Ocuvite Complete.

Produkty zbożowe i pełnoziarniste wciąż są ważne

W 2016 roku produkty zbożowe ustąpiły miejsca u samej podstawy piramidy na rzecz owoców i warzyw. Zmiany w hierarchii tego, co spożywamy nie powinny dziwić, gdyż rozwój technologii pozwala na coraz dokładniejsze badania i analizy. Produkty pełnoziarniste wciąż jednak odgrywają bardzo znaczącą rolę, znajdując się zaledwie jedno piętro wyżej.

Ciemne pieczywo, kasze czy otręby to bogate źródło błonnika, który wspomaga pracę jelit. Produkty zbożowe mają w sobie również wiele witamin – między innymi te z grupy B, odgrywające kluczową rolę w metabolizmie i składników mineralnych – na przykład magnez, który wspiera układ nerwowy i kostny.

Zdrowe ciało z pewnością jest dobrze nawodnione

Bez wody bylibyśmy w stanie przeżyć maksymalnie kilka dni, bo jest to główny składnik naszego organizmu, dlatego szczególnie powinniśmy pamiętać o regularnym nawadnianiu. Dziennie należy spożywać minimum 1,5 litra płynów dziennie, co przekłada się najczęściej na 6-8 szklanek. Warto pamiętać także, że ilość spożywanych płynów powinna rosnąć proporcjonalnie do aktywności fizycznych, które podejmujemy w ciągu dnia.

- Dostarczanie odpowiednich składników odżywczych jest kluczowe, by wspierać nasz organizm w utrzymaniu dobrej kondycji. Piramida Żywieniowa powinna być dla nas drogowskazem, w jaki sposób przygotowywać zbilansowane posiłki. Pamiętajmy też o różnorodności produktów w diecie tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dostarczyć wszystkich witamin i składników mineralnych. – mówi Sandra Ataniel, dietetyczka i ekspertka kampanii „Tarcza Dla Oczu”.

Dieta może w istotny sposób wpływać na nasze zdrowie. Jedzmy regularnie i dbajmy o różnorodność składników odżywczych. Nasz organizm z pewnością nam za to podziękuje.